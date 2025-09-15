В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

Медведев устроил истерику из-за заявлений американских и европейских политиков.

Медведев угрожает НАТО войной с РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Медведев пригрозил НАТО войной

Политик также разбрасывался угрозами в сторону ЕС

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова взялся за свое любимое занятие. Он в очередной раз начал угрожать странам НАТО войной. Об этом говорится в его заметке в Telegram.

Он написал, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ. Также в РФ якобы против создания бесполетной зоны над Украиной.

Еще Медведев разбрасывался новыми угрозами относительно замороженных российских активов в иностранных странах. Он раскритиковал идею ЕС по "кредиту Украине под российские активы" и назвал это "кражей российского имущества".

"По поводу кражи российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают различные лица из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза (...), которые попытаются изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами", - выдал очередную порцию бреда Медведев.

В Польше предложили Западу сбивать дроны и ракеты РФ над Украиной - что известно

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские БПЛА и ракеты в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится на портале Tagesschau.

Сикорский предложил такую инициативу после того, как российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам стоит подумать об этом. Технически мы, НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это решение Польша не может принимать в одиночку, а только вместе со своими союзниками", - сказал глава МИД Польши.

Возможность нападения РФ на страны НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, РФ находится на начальном этапе подготовки к потенциальному вторжению в страны НАТО. Об этом, по мнению Коваленко, свидетельствует восстановление Ленинградского военного округа и концентрация войск возле Финляндии.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за 45 лет программу перевооружения на $1,1 трлн, готовясь к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие 5 лет. Основные цели РФ - Финляндия, Норвегия, Балтия и северный фланг Альянса.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный считает, что НАТО не готово к войне, поскольку блок лишь обновляет армии своих стран современным вооружением, но не меняет доктрины. Альянс остаётся единственным ориентиром Украины, но он нуждается в изменениях и перестройке.

О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

