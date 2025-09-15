Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

Марина Фурман
15 сентября 2025, 12:30
23
Медведев устроил истерику из-за заявлений американских и европейских политиков.
Медведев, НАТО
Медведев угрожает НАТО войной с РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вкратце:

  • Медведев пригрозил НАТО войной
  • Политик также разбрасывался угрозами в сторону ЕС

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова взялся за свое любимое занятие. Он в очередной раз начал угрожать странам НАТО войной. Об этом говорится в его заметке в Telegram.

Он написал, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ. Также в РФ якобы против создания бесполетной зоны над Украиной.

видео дня

Еще Медведев разбрасывался новыми угрозами относительно замороженных российских активов в иностранных странах. Он раскритиковал идею ЕС по "кредиту Украине под российские активы" и назвал это "кражей российского имущества".

"По поводу кражи российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают различные лица из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза (...), которые попытаются изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами", - выдал очередную порцию бреда Медведев.

В Польше предложили Западу сбивать дроны и ракеты РФ над Украиной - что известно

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские БПЛА и ракеты в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится на портале Tagesschau.

Сикорский предложил такую инициативу после того, как российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам стоит подумать об этом. Технически мы, НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это решение Польша не может принимать в одиночку, а только вместе со своими союзниками", - сказал глава МИД Польши.

Возможность нападения РФ на страны НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, РФ находится на начальном этапе подготовки к потенциальному вторжению в страны НАТО. Об этом, по мнению Коваленко, свидетельствует восстановление Ленинградского военного округа и концентрация войск возле Финляндии.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за 45 лет программу перевооружения на $1,1 трлн, готовясь к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие 5 лет. Основные цели РФ - Финляндия, Норвегия, Балтия и северный фланг Альянса.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный считает, что НАТО не готово к войне, поскольку блок лишь обновляет армии своих стран современным вооружением, но не меняет доктрины. Альянс остаётся единственным ориентиром Украины, но он нуждается в изменениях и перестройке.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Сикорский Дмитрий Медведев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали

12:32Война
Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

12:00Интервью
Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Последние новости

12:47

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана Эльзы

12:46

Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группыВидео

12:45

Жаба давит: пять знаков зодиака, которые завидуют успеху других

12:34

По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

12:32

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл деталиВидео

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
12:30

В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

12:00

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

11:57

Быстро приспособилась: Forbes объяснил, почему санкции не остановили экономику РФ

11:50

Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото

Реклама
11:48

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:37

"Единственный способ": экономист оценил, способны ли США обрушить экономику РФ

11:35

Запаса прочности нет: Пендзин сказал, как стагнация в РФ повлияет на войну

11:29

"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

11:23

Пыль в доме исчезнет навсегда: поможет одно натуральное средство

11:18

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

10:51

Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

10:47

РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

10:43

Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

10:34

Провалил важный тест: у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток

10:18

РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

Реклама
10:17

Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

10:13

"РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает ПутинуВидео

09:57

У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины: что задумали в Кремле

09:46

Налет дронов на Польшу - это советская школа провокациймнение

09:40

Андрей Билецкий: Россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

09:13

РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника поврежденаФото

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 сентября (обновляется)

09:00

Ожидается резкий скачок: в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт

08:43

РФ ударила по Днепропетровщине и Запорожью: есть погибший, раненые и разрушенияФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Только первый шаг: в ISW объяснили опасность для стран НАТО после атак дронов РФ

07:36

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против РоссииВидео

07:10

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

06:47

"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и ЗеленскогоВидео

06:20

Почему политика Трампа ведет к поражению демократиймнение

05:55

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

05:39

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву Y

04:30

Знак от Вселенной: шесть знаков зодиака получат ценный шанс 15 сентября

04:00

Последствия мощнее, чем от санкций: Зеленский высказался об ударах по РФ

03:32

РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

Реклама
02:30

Китай готовится к покорению Луны: что известно о пилотируемой миссии

01:53

"Безрассудная эскалация": в ЕС резко отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии

01:30

Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

01:00

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

14 сентября, воскресенье
23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять