Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

Юрий Берендий
15 сентября 2025, 11:29обновлено 15 сентября, 12:08
213
Китай может повлиять на прекращение войны России против Украины, поскольку критически зависит от доступа к рынкам ЕС и США, считает экономист.
'Альтернативы нет': при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну
Экономист раскрыл, при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Пендзин:

  • Китай не сможет заменить рынки США и Европы
  • КНР готова идти на уступки для сохранения статуса "мировой фабрики"

Влияние Китая на продолжительность войны России против Украины напрямую зависит от его экономических интересов, ведь сохранение доступа к рынкам США и ЕС для Пекина гораздо важнее, чем сотрудничество с Москвой. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отвечая на вопрос о том, как Китай сможет заставить Россию прекратить войну против Украины.

Он отметил, что Китай является "мировой фабрикой" и не сможет обеспечить жизнь 1,5 миллиарда собственных граждан без доступа к внешним рынкам.

видео дня

Пендзин также отметил, что сейчас товарооборот между Китаем и Россией достигает 200 миллиардов долларов, с Евросоюзом - 850 миллиардов, а с США - примерно 800 миллиардов. В итоге совокупный объем торговли Китая с ЕС и США составляет 1,6 триллиона долларов в год.

"Заменить эти два рынка Китаю нечем. Поэтому Китай будет идти на уступки, чтобы сохранить эти рынки. Так что консолидированная позиция Европы и США по поиску компромиссов с Китаем - не давления, а поиска компромиссов - может дать результат", - резюмирует он.

'Альтернативы нет': при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну
/ Инфографика: Главред

Какова роль Пекина в завершении войны России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, в последнее время Китай все чаще подчеркивает, что якобы выступает за мирное урегулирование "украинского кризиса" дипломатическими методами. В то же время эксперты считают, что за такой риторикой скрывается стремление Пекина получить собственные выгоды. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, сейчас сложно предсказать, что будет выгоднее Китаю - замораживание войны или ее продолжение. Он указывает на то, что все будет зависеть от обстоятельств, ведь если, например, США получат дополнительный рычаг влияния на Пекин, то Китай может быстрее остановиться.

"Штаты имеют козырь - Европу, она является большим гипермаркетом для китайских товаров, которого Китай потерять не может. Сама Европа ищет свое место и уже заключила торговое соглашение с США", - пояснил аналитик.

Политика Китая в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ответ на решение Китая ввести безвизовый режим со страной-агрессором Россией, Кремль готовит зеркальные меры. Это может привести к тому, что уже к 2030 году сотни тысяч китайцев переселятся в Сибирь. Таким образом режим Путина фактически постепенно отдает КНР под контроль Сибирь и Дальний Восток, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

После начала полномасштабного вторжения в Украину большинство западных автопроизводителей ушли с российского рынка, а их место оперативно заняли китайские компании. В то же время, как отмечает Bloomberg, сейчас даже эта тенденция начала меняться.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Одним из доказательств стала атака на здание Кабинета Министров в центре Киева - одна из самых мощных с начала вторжения. Как пишет The Times, уверенность Путина заметно усилилась после его визита в Китай и переговоров с Си Цзиньпином о дальнейшем сотрудничестве.

Другие новости:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине КНР Олег Пендзин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

12:00Интервью
Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:48Фронт
"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

11:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Последние новости

12:00

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

11:57

Быстро приспособилась: Forbes объяснил, почему санкции не остановили экономику РФ

11:50

Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото

11:48

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:37

"Единственный способ": экономист оценил, способны ли США обрушить экономику РФ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
11:35

Запаса прочности нет: Пендзин сказал, как стагнация в РФ повлияет на войну

11:29

"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

11:23

Пыль в доме исчезнет навсегда: поможет одно натуральное средство

11:18

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Реклама
10:51

Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

10:47

РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

10:43

Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

10:34

Провалил важный тест: у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток

10:18

РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

10:17

Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

10:13

"РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает ПутинуВидео

09:57

У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины: что задумали в Кремле

09:46

Налет дронов на Польшу - это советская школа провокациймнение

09:40

Андрей Билецкий: Россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

09:13

РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника поврежденаФото

Реклама
09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 сентября (обновляется)

09:00

Ожидается резкий скачок: в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт

09:00

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку

08:43

РФ ударила по Днепропетровщине и Запорожью: есть погибший, раненые и разрушенияФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Только первый шаг: в ISW объяснили опасность для стран НАТО после атак дронов РФ

07:36

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против РоссииВидео

07:10

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

06:47

"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и ЗеленскогоВидео

06:20

Почему политика Трампа ведет к поражению демократиймнение

05:55

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

05:39

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву Y

04:30

Знак от Вселенной: шесть знаков зодиака получат ценный шанс 15 сентября

04:00

Последствия мощнее, чем от санкций: Зеленский высказался об ударах по РФ

03:32

РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

02:30

Китай готовится к покорению Луны: что известно о пилотируемой миссии

01:53

"Безрассудная эскалация": в ЕС резко отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии

01:30

Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

01:00

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

14 сентября, воскресенье
23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

Реклама
23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

21:45

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

21:21

Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

21:13

Один на границе: Статкевич как символ белорусской несокрушимостимнение

20:58

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять