'Альтернативы нет': при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

Китай может повлиять на прекращение войны России против Украины, поскольку критически зависит от доступа к рынкам ЕС и США, считает экономист.

Экономист раскрыл, при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Пендзин:

Китай не сможет заменить рынки США и Европы

КНР готова идти на уступки для сохранения статуса "мировой фабрики"

Влияние Китая на продолжительность войны России против Украины напрямую зависит от его экономических интересов, ведь сохранение доступа к рынкам США и ЕС для Пекина гораздо важнее, чем сотрудничество с Москвой. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отвечая на вопрос о том, как Китай сможет заставить Россию прекратить войну против Украины.

Он отметил, что Китай является "мировой фабрикой" и не сможет обеспечить жизнь 1,5 миллиарда собственных граждан без доступа к внешним рынкам.

Пендзин также отметил, что сейчас товарооборот между Китаем и Россией достигает 200 миллиардов долларов, с Евросоюзом - 850 миллиардов, а с США - примерно 800 миллиардов. В итоге совокупный объем торговли Китая с ЕС и США составляет 1,6 триллиона долларов в год.

"Заменить эти два рынка Китаю нечем. Поэтому Китай будет идти на уступки, чтобы сохранить эти рынки. Так что консолидированная позиция Европы и США по поиску компромиссов с Китаем - не давления, а поиска компромиссов - может дать результат", - резюмирует он.

/ Инфографика: Главред

Какова роль Пекина в завершении войны России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, в последнее время Китай все чаще подчеркивает, что якобы выступает за мирное урегулирование "украинского кризиса" дипломатическими методами. В то же время эксперты считают, что за такой риторикой скрывается стремление Пекина получить собственные выгоды. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, сейчас сложно предсказать, что будет выгоднее Китаю - замораживание войны или ее продолжение. Он указывает на то, что все будет зависеть от обстоятельств, ведь если, например, США получат дополнительный рычаг влияния на Пекин, то Китай может быстрее остановиться.

"Штаты имеют козырь - Европу, она является большим гипермаркетом для китайских товаров, которого Китай потерять не может. Сама Европа ищет свое место и уже заключила торговое соглашение с США", - пояснил аналитик.

Политика Китая в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ответ на решение Китая ввести безвизовый режим со страной-агрессором Россией, Кремль готовит зеркальные меры. Это может привести к тому, что уже к 2030 году сотни тысяч китайцев переселятся в Сибирь. Таким образом режим Путина фактически постепенно отдает КНР под контроль Сибирь и Дальний Восток, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

После начала полномасштабного вторжения в Украину большинство западных автопроизводителей ушли с российского рынка, а их место оперативно заняли китайские компании. В то же время, как отмечает Bloomberg, сейчас даже эта тенденция начала меняться.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Одним из доказательств стала атака на здание Кабинета Министров в центре Киева - одна из самых мощных с начала вторжения. Как пишет The Times, уверенность Путина заметно усилилась после его визита в Китай и переговоров с Си Цзиньпином о дальнейшем сотрудничестве.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

