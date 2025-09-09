Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The Times

Анна Ярославская
9 сентября 2025, 07:02
1391
После встречи с Си Цзиньпином уверенность диктатора РФ выросла, а удары по Украине ожесточились.
Путин, удар по Кабмину
Визит Путина в Китай дал старт новой фазе войны против Украины / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Путин усилил агрессию против Украины
  • Уверенность диктатора РФ выросла после визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином
  • Кремль заявляет, что санкции не заставят Россию отказаться от войны

Российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмина в центре Киева во время одной из самых масштабных атак с начала войны. Перемены произошли после визита главы Кремля в Китай.

Как пишет издание The Times, уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с главой КНР Си Цзиньпином, где они обсуждали перспективы сотрудничества.

видео дня

"Хотя он [Путин] никогда не страдал неуверенностью в себе, характерная для Путина развязность заметно усилилась после его возвращения из Пекина", - пишут журналисты и отмечают, что сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать центры принятия решений" в Украине.

Отмечается, что Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. Он заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем.

К тому же на параде в Пекине Путин сидел справа от Си Цзиньпина. За парадом, приуроченным к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне, они наблюдали вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это был первый случай со времен Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе.

СМИ отмечает, что, в отличие от КНДР, Китай не отправлял своих военных на войну против Украины. Но Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций. А на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Поездка Путина в Пекин состоялась вскоре после того, как Трамп расстелил перед ним красную дорожку на Аляске на российско-американском саммите, который многие считают дипломатическим триумфом Москвы.В воскресенье президент США заявил, что планирует вновь поговорить с Путиным в ближайшие дни, и предупредил о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы, если Путин не согласится на мирное соглашение.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что жёсткие санкции могут "полностью обрушить" российскую экономику.Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что санкции не заставят Россию отказаться от войны.

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что "империалистический план Путина не закончится завоеванием Украины, а, скорее, станет лишь началом".

Атака 7 сентября и удар РФ по зданию Кабмина - главное

Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины.

Стоит отметить, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.

Россияне били по зданию правительства баллистической ракетой "Искандер". Об этом официально заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Искандер инфографика
Искандер - основные характеристики / Инфографика: Главред

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС

О чем говорит удар РФ по Кабмину: мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что российский удар по правительственному кварталу имеет показательный характер.

По его словам, попадание в крышу Кабмина выявило серьезные проблемы в работе системы противовоздушной обороны. Он добавил, что это событие свидетельствует о наличии более глубоких системных недостатков.

"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он в эфире телеканала Киев24.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Си Цзиньпин Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

08:09Война
Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The Times

Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The Times

07:02Политика
Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощь

Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощь

06:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

Их можно услышать и сейчас: какие украинские фамилии когда-то давали беднякам

Их можно услышать и сейчас: какие украинские фамилии когда-то давали беднякам

Последние новости

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Имел 35 компонентов из США: появились новые детали удара Искандера по Кабмину

08:10

Как в РФ массово пытаются оправдать удар по Кабминумнение

08:09

"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

07:02

Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The TimesФото

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
06:10

Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощьмнение

05:56

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

05:27

От чихуахуа до бигля: какие породы собак живут дольше всех

04:30

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Реклама
04:06

"Все может повториться": бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

03:30

Невероятное открытие: ученый нашел затерянную Атлантиду и назвал точное место

02:48

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видеоВидео

02:06

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:00

56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

01:25

Денежный прорыв уже с понедельника: каким знакам звезды обещают карьерный рывок

01:09

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

00:55

Почему нижняя часть корабля красная: неожиданная связь между цветом и эффективностью

00:03

Планы врага на Донбассе: в ВСУ рассказали, какие города могут оказаться под прицелом

08 сентября, понедельник
23:09

Влупит +11 и будут лить грозовые дожди: в ближайшие часы ухудшится погода

23:05

"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

Реклама
23:00

Украинский футболист оказался в центре финансового скандала – о чем идет речь

22:20

Опасная самоуверенность: почему Путин изменил тактику обстрелов после визита в Китай

22:16

Земля начинает вращаться быстрее - ученые рассказали об угрозе для человечества

22:09

Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

21:13

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дымуВидео

21:11

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

20:55

Начнет краснеть за считанные дни: простой способ ускорить созревание перца в сентябреВидео

20:17

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

20:15

Можно ли носить одежду умерших и вещи из секонд-хенда - священник дал советВидео

20:07

Россия выбрала новую цель для ударов по Украине - о чем идет речь

19:48

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

19:41

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный штормВидео

19:36

По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

19:35

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:10

Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?мнение

19:05

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

18:54

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и светаВидео

18:53

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

18:30

В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

Реклама
18:07

Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

18:05

"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

17:54

Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

17:42

Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

17:25

Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевамиВидео

17:14

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит МозговогоВидео

16:59

У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

16:59

Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

16:34

Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который "пробьет" засорыВидео

16:34

"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки СимоньянВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять