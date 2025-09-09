Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The Times

Кратко:
- Путин усилил агрессию против Украины
- Уверенность диктатора РФ выросла после визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином
- Кремль заявляет, что санкции не заставят Россию отказаться от войны
Российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмина в центре Киева во время одной из самых масштабных атак с начала войны. Перемены произошли после визита главы Кремля в Китай.
Как пишет издание The Times, уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с главой КНР Си Цзиньпином, где они обсуждали перспективы сотрудничества.
"Хотя он [Путин] никогда не страдал неуверенностью в себе, характерная для Путина развязность заметно усилилась после его возвращения из Пекина", - пишут журналисты и отмечают, что сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать центры принятия решений" в Украине.
Отмечается, что Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. Он заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем.
К тому же на параде в Пекине Путин сидел справа от Си Цзиньпина. За парадом, приуроченным к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне, они наблюдали вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это был первый случай со времен Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе.
СМИ отмечает, что, в отличие от КНДР, Китай не отправлял своих военных на войну против Украины. Но Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций. А на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".
Поездка Путина в Пекин состоялась вскоре после того, как Трамп расстелил перед ним красную дорожку на Аляске на российско-американском саммите, который многие считают дипломатическим триумфом Москвы.В воскресенье президент США заявил, что планирует вновь поговорить с Путиным в ближайшие дни, и предупредил о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы, если Путин не согласится на мирное соглашение.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что жёсткие санкции могут "полностью обрушить" российскую экономику.Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что санкции не заставят Россию отказаться от войны.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что "империалистический план Путина не закончится завоеванием Украины, а, скорее, станет лишь началом".
Атака 7 сентября и удар РФ по зданию Кабмина - главное
Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины.
Стоит отметить, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.
Россияне били по зданию правительства баллистической ракетой "Искандер". Об этом официально заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.
О чем говорит удар РФ по Кабмину: мнение эксперта
Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что российский удар по правительственному кварталу имеет показательный характер.
По его словам, попадание в крышу Кабмина выявило серьезные проблемы в работе системы противовоздушной обороны. Он добавил, что это событие свидетельствует о наличии более глубоких системных недостатков.
"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он в эфире телеканала Киев24.
