"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

Юрий Берендий
8 сентября 2025, 19:35
376
Мерц призвал Запад готовиться к длительной борьбе и создавать новую систему безопасности, ведь планы Путина выходят далеко за пределы Украины.
'Только начало': Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны
Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Мерц:

  • Украина - только начало, Путин на ней не остановится
  • Гибридные атаки РФ против Европы уже происходят
  • Страны ЕС должны переосмыслить собственные интересы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что агрессивные планы президента Кремля Владимира Путина не ограничиваются Украиной, и Запад должен готовиться к длительной борьбе с автократиями и создавать новую систему безопасности. Об этом он заявил, выступая перед руководителями немецких дипломатических учреждений за рубежом, передает Укринформ.

"Все указывает на то, что империалистический план Путина не закончится на захвате Украины, с этого он только начинается", - указывает он.

видео дня

Он отметил, что ежедневно наблюдаются все более агрессивные гибридные атаки России на инфраструктуру, провокации в Северном и Балтийском морях, а Россия и Китай стремятся расширить свои сферы влияния в Юго-Восточной Европе. Поддержка Украины в ее борьбе за мир в Европе является реальным шагом, а не риторикой, и эта борьба может продолжаться еще долго.

Мерц также обратил внимание на недавнее повреждение здания Представительства ЕС в Киеве и подчеркнул важность символического значения атак для европейской системы безопасности. Он отметил, что нынешний "переломный момент" является частью глобального процесса, который меняет мировой баланс сил, и что продолжается новый конфликт систем между либеральными демократиями и альянсом автократий.

Канцлер отметил, что Европа должна переосмыслить собственные интересы, формировать новые международные союзы и избегать зависимости от отдельных партнеров.

"Мы стоим перед фундаментальными, историческими задачами - создать новую архитектуру безопасности, которая, если все пойдет хорошо, должна быть действенной в течение десятилетий", - отметил Мерц.

Он добавил, что уже наблюдается прогресс. Так, по его словам, Берлину вместе с европейскими союзниками и Великобританией удалось достичь общих позиций в ключевых вопросах и представить их вовне, в частности относительно поддержки Украины на пути к справедливому миру.

При каких условиях Россия сможет напасть на страны Запада - мнение эксперта

Как писал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что официальные представители России неоднократно угрожали нападениями на европейские государства, и полностью исключать прямое наступление пока невозможно. По его словам, российская армия способна осуществить атаку даже на отдельном локальном направлении, однако для этого существуют определенные условия.

"Если Россия, не дай Бог, достигнет военных успехов в Украине, она сможет диктовать свои условия уже в политико-дипломатической плоскости. И она уже пытается это делать - в частности, повторяя свои старые требования ультиматума от 2021 года к НАТО и Соединенным Штатам: "Убирайтесь из Восточной Европы, откатите НАТО к границам 1997 года" и так далее", - пояснил он.

Он также подчеркнул, что для некоторых западных стран это может казаться менее серьезной угрозой, например, возможностью просто отвести войска ближе к границам Германии. В то же время для Польши, Балтийских государств и Румынии такой сценарий является абсолютно неприемлемым.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев оценил последствия массированных авиаударов РФ по Украине. Он подчеркнул, что восстановление объектов газовой инфраструктуры после таких атак является длительным процессом: ремонт может занимать несколько дней, особенно в случаях повреждения газохранилищ или распределительных станций.

Между тем мониторинговые ресурсы предупреждают, что российские оккупанты готовятся нанести новый масштабный удар по Украине уже в течение ближайших двух суток.

Кроме того, вблизи Хабаровска произошел взрыв неподалеку от воинской части, которая, по данным СМИ со ссылкой на источники в ГУР Минобороны, причастна к военным преступлениям РФ в Киевской области. Подрыв произошел в районе, где дислоцируются подразделения российских войск.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

    война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры Фридрих Мерц
