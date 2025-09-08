Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему российская операция была обречена с начала.

Силы обороны остановили наступление россиян под Добропольем и нанесли врагу серьезные потери / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

Россияне пытались продвинуться под Добропольем

Силы обороны остановили врага и нанесли потери

ВСУ продвинулись возле Маяка, Новоторецкого и Разино

Силы обороны остановили врага и нанесли ему значительные потери. Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана.

Провал российской операции

По его словам, операция россиян на этом направлении изначально была непродуманной, тогда как украинские военные получили окно возможностей для продвижения.

В то же время аналитики Deep State сообщают об успехах ВСУ во вклинении врага возле Доброполья, в частности в районах населенных пунктов Маяк, Новоторецкое и Разино.

"Любые наступательные операции должны быть хорошо просчитаны, в частности в вопросе усиления флангов. Как только усиление флангов останавливается, то наступательная группа и сама попадет в оперативное окружение. Как раз это происходит с россиянами под Добропольем. Эту операцию с военной точки зрения вообще нельзя было проводить", - пояснил Свитан.

Он отметил, что россияне не имели достаточных сил и средств для усиления наступательных групп, однако получили политическое задание, поэтому "пошли в один конец".

"Да, само расположение фронта в районе Покровско-Мирноградской агломерации является опасным и для нас. Но россияне сами же лезут в оперативное окружение. Они могли бы усилить фланги, но для этого нет сил. Они будут пытаться усилить давление на Добропольском направлении, но для нас сейчас есть окно возможностей, чтобы отсечь эту российскую "клешню"", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время он обратил внимание, что продвижение врага создало проблему для украинской логистики - оккупанты вклинились в трассу между Покровском и Константиновкой.

Доброполье / Инфографика: Главред

"Это проблема, потому что теперь там почти не за что зацепиться. Нам очень нужно восстановить хотя бы статус-кво по этой трассе. Тогда произойдет облегчение для двух агломераций - Константиновской и Покровско-Мирноградской, не говоря уже о направлении на Доброполье. Россияне это понимают, поэтому перебрасывают туда войска", - отметил Свитан.

Прогноз эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что пока россияне способны продвигаться, мобилизация людей продолжается, а экономика поддерживает войну, наступления врага будут продолжаться. Он также отмечает, что подписание мирного соглашения в ближайшие 2-3 месяца пока маловероятно.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три. За минувшие сутки российские войска потеряли 910 человек, а также значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и беспилотники.

Кроме того, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими в город. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

В то же время Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение армии РФ на севере Харьковщины. По геолокационным кадрам от 7 сентября, захватчики дошли до Волчанского нефтеэкстракционного завода и захватили часть территорий в западной части города.

Читайте также:

