Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

Руслан Иваненко
8 сентября 2025, 18:53
122
Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему российская операция была обречена с начала.
ВСУ, Фронт, Армия РФ
Силы обороны остановили наступление россиян под Добропольем и нанесли врагу серьезные потери / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россияне пытались продвинуться под Добропольем
  • Силы обороны остановили врага и нанесли потери
  • ВСУ продвинулись возле Маяка, Новоторецкого и Разино

Силы обороны остановили врага и нанесли ему значительные потери. Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана.

Провал российской операции

По его словам, операция россиян на этом направлении изначально была непродуманной, тогда как украинские военные получили окно возможностей для продвижения.

видео дня

В то же время аналитики Deep State сообщают об успехах ВСУ во вклинении врага возле Доброполья, в частности в районах населенных пунктов Маяк, Новоторецкое и Разино.

"Любые наступательные операции должны быть хорошо просчитаны, в частности в вопросе усиления флангов. Как только усиление флангов останавливается, то наступательная группа и сама попадет в оперативное окружение. Как раз это происходит с россиянами под Добропольем. Эту операцию с военной точки зрения вообще нельзя было проводить", - пояснил Свитан.

Он отметил, что россияне не имели достаточных сил и средств для усиления наступательных групп, однако получили политическое задание, поэтому "пошли в один конец".

"Да, само расположение фронта в районе Покровско-Мирноградской агломерации является опасным и для нас. Но россияне сами же лезут в оперативное окружение. Они могли бы усилить фланги, но для этого нет сил. Они будут пытаться усилить давление на Добропольском направлении, но для нас сейчас есть окно возможностей, чтобы отсечь эту российскую "клешню"", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время он обратил внимание, что продвижение врага создало проблему для украинской логистики - оккупанты вклинились в трассу между Покровском и Константиновкой.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

"Это проблема, потому что теперь там почти не за что зацепиться. Нам очень нужно восстановить хотя бы статус-кво по этой трассе. Тогда произойдет облегчение для двух агломераций - Константиновской и Покровско-Мирноградской, не говоря уже о направлении на Доброполье. Россияне это понимают, поэтому перебрасывают туда войска", - отметил Свитан.

Прогноз эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что пока россияне способны продвигаться, мобилизация людей продолжается, а экономика поддерживает войну, наступления врага будут продолжаться. Он также отмечает, что подписание мирного соглашения в ближайшие 2-3 месяца пока маловероятно.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три. За минувшие сутки российские войска потеряли 910 человек, а также значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и беспилотники.

Кроме того, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими в город. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

В то же время Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение армии РФ на севере Харьковщины. По геолокационным кадрам от 7 сентября, захватчики дошли до Волчанского нефтеэкстракционного завода и захватили часть территорий в западной части города.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный шторм

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный шторм

19:41Синоптик
"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:35Мир
"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и света

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и света

18:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Последние новости

19:48

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

19:41

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный шторм

19:36

По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

19:35

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:10

Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?мнение

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
19:05

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

18:54

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и светаВидео

18:53

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

18:30

В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

Реклама
18:07

Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

18:05

"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

17:54

Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

17:42

Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

17:25

Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевамиВидео

17:14

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит МозговогоВидео

16:59

У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

16:59

Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

16:34

Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который "пробьет" засорыВидео

16:34

"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки СимоньянВидео

16:08

Психологи "сломали голову": только 80% уникальных людей видят оптическую иллюзию

Реклама
16:01

Есть угроза массированного удара по Украине в следующие 48 часов: что станет целью

15:57

Уничтожены и ранены военные: в РФ атакована причастная к зверствам в Украине в/ч

15:50

Не только Киев - какой город дважды становился столицей Украины

15:42

"Принадлежат только мне": Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего

15:16

Россия ударила по Кабмину не "Шахедом": в Defense Express раскрыли детали атаки

15:08

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

14:56

Один ингредиент превращает яичницу в безупречное блюдо: раскрыт главный секретВидео

14:45

"Оптимизма нет": украинцам посоветовали запастись фонариками и водой, детали

14:41

Штраф до 145 500 гривен: украинцев предупредили о наказании за курение в авто

14:34

Почему темнеет серебро: народные приметы о мистическом металле

14:12

Гороскоп на завтра 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

14:08

Поездка станет сразу удобнее: водителям назвали секретную функцию козырька в автоВидео

13:57

Под ударом ГУР Ростелеком и Лукойл: СМИ узнали детали масштабной кибератаки

13:55

Украинцев частично освободили от оплаты за газ: кого касается льгота

13:34

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

13:23

Базовый салатный овощ подорожал на 23%: за что теперь придется больше платить

13:17

Улыбайтесь, мистер президент: внучка Софии Ротару засэлфилась с Трампом

13:06

"Россияне отползут": Хилюк назвал вероятный сценарий завершения войны

12:46

Развалила семью и осталась без денег: Повалий расплатилась за предательство Украины

12:41

Землю накрыла магнитная буря: когда ждать самые опасные вспышки на Солнце, даты

Реклама
12:35

Солнечно и тепло будет не везде: названы области, куда ворвется дождливая погода

12:21

Часть Киевщины на два дня осталась без газа: что случилось

12:02

Топ-6 причесок на длинные волосы, которые стоит повторить осенью-2025

11:50

ВСУ освободили территории на "горячем" направлении: Сырский раскрыл детали

11:47

Паркет без разводов, царапин и грязи: один ингредиент сделает полы блестящими

11:41

Их можно услышать и сейчас: какие украинские фамилии когда-то давали беднякам

11:00

Взялись за доверенное лицо Путина: СБУ ищет российского рэпера Тимати

10:54

Порядок выплат семьям погибших военных обновлен: что изменится уже в сентябре

10:47

Киев спровоцировал войну, а Украина похожа на ХАМАС: у Фицо "пробили дно"

10:37

Нужно все и сразу: четыре самые нетерпеливые знаки зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять