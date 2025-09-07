Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

Анна Косик
7 сентября 2025, 11:53
288
На Покровском направлении идут тяжелые бои, но Силы обороны добиваются успехов.
Сырский, Покровское направление
Сырский рассказал о Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сообщил Сырский:

  • На Покровском направлении ситуация остается сложной
  • Украинские подразделения провели успешные штурмовые действия возле Покровска
  • За август ВСУ вернули контроль над 26 кв км только на одном направлении

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил о результатах работы в районах ведения активных боевых действий, а именно на Покровском, Добропольском и Северском направлениях.

Как он сообщил в Facebook, была проведена работа на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта.

видео дня

Как изменилась ситуация на Покровском направлении

Главнокомандующий отметил, что Покровское направление остается одним из самых сложных. Об этом свидетельствует то, что за последнюю неделю украинские военные отбили около 350 вражеских атак.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении.

Несмотря на все давление противника, украинские военные держат оборону, постоянно уничтожают личный состав и технику страны-агрессора России, и даже проводят штурмовые действия.

Сколько территорий отбили ВСУ возле Покровска

В августе Силы обороны потеряли на Покровском направлении 5 квадратных километров территорий, зато восстановили контроль над 26 квадратными километрами украинской земли.

"Подобное соотношение в нашу пользу - также и на Добропольском направлении", - отметил Сырский.

Как действия россиян на Покровском направлении оценивают разведчики

Представители разведки Министерства обороны Великобритании недавно сообщили, что оккупанты используют все возможные методы и средства, чтобы прорвать украинскую оборону, ведь Покровск остается главной целью россиян.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее офицер ВСУ Андрей Ткачук сообщал, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону Покровска, в частности через систему канализации. Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и осложнения логистики украинских военных.

Недавно, согласно сообщению аналитиков ISW, на Покровском направлении украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ.

Напомним, Главред писал, что 7-й корпус ДШВ сообщил, что россияне недавно перебросили в район Покровска опытные подразделения морской пехоты и провели корректировку тактики своих действий.

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Александр Сырский Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:21Синоптик
Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

12:16Война
Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

11:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Последние новости

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:17

Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцевВидео

13:09

"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

13:07

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

13:01

"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
12:34

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

12:26

Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окнаВидео

12:16

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

11:53

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

Реклама
11:43

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

11:40

Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента УкраиныВидео

11:31

Что доводило россиян до бешенства: журналист сделал важное признание после плена

11:05

НПЗ и стратегические объекты под ударом: дроны мощно атаковали Россию

10:56

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:41

РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

10:29

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:15

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФФото

10:00

Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуацияФото

09:32

Ребенку было два месяца: в Киеве из-под завалов достали тело младенца и его мамыФото

09:18

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Реклама
09:18

Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 сентября (обновляется)

09:13

Ставка на дальнобойные ракеты: Европа должна дать Украине право бить по Россиимнение

08:35

Кабмин в огне, пожарные примчались к зданию: премьер рассказала о последствияхФото

08:30

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:08

Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшиеФото

06:31

В Киеве ад после атаки РФ: погибли дети, горит Кабмин дома и все в дыму - подробностиФото

06:09

Ты никому не интересен, пока не снимешь видео, как кого-то "двухсотишь"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 33

04:31

Собаки с "кошачьим" характером: список пород для любителей мурлык

03:00

Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с уютной гостиной за 10 секунд

02:35

Настоящий гигант: учёные показали облик крупнейшего млекопитающего на планете

01:34

Маленькая Украина на другом конце планеты: где украинский язык стал официальнымВидео

06 сентября, суббота
23:50

Украина производит 60% оружия для ВСУ - Зеленский назвал новую амбициозную цель

23:29

"Настоящее чудо": Камалия показала взрослых дочерей-красавиц

22:59

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

22:49

Фицо сделал неожиданное заявление по встрече Зеленского и Путина

22:24

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

22:15

В Польше упал загадочный летающий объект: СМИ назвали самую вероятную версию

21:59

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

Реклама
21:51

Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

21:21

Что делать с мелкой картошкой: пять полезных способов

20:48

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:38

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

20:35

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямыВидео

20:09

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случаяВидео

19:51

В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

19:33

Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

19:10

Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭСмнение

19:03

Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять