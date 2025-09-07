Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

На Покровском направлении идут тяжелые бои, но Силы обороны добиваются успехов.

Сырский рассказал о Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сообщил Сырский:

На Покровском направлении ситуация остается сложной

Украинские подразделения провели успешные штурмовые действия возле Покровска

За август ВСУ вернули контроль над 26 кв км только на одном направлении

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил о результатах работы в районах ведения активных боевых действий, а именно на Покровском, Добропольском и Северском направлениях.

Как он сообщил в Facebook, была проведена работа на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта.

Как изменилась ситуация на Покровском направлении

Главнокомандующий отметил, что Покровское направление остается одним из самых сложных. Об этом свидетельствует то, что за последнюю неделю украинские военные отбили около 350 вражеских атак.

Покровск / Инфографика: Главред

"Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении.

Несмотря на все давление противника, украинские военные держат оборону, постоянно уничтожают личный состав и технику страны-агрессора России, и даже проводят штурмовые действия.

Сколько территорий отбили ВСУ возле Покровска

В августе Силы обороны потеряли на Покровском направлении 5 квадратных километров территорий, зато восстановили контроль над 26 квадратными километрами украинской земли.

"Подобное соотношение в нашу пользу - также и на Добропольском направлении", - отметил Сырский.

Как действия россиян на Покровском направлении оценивают разведчики

Представители разведки Министерства обороны Великобритании недавно сообщили, что оккупанты используют все возможные методы и средства, чтобы прорвать украинскую оборону, ведь Покровск остается главной целью россиян.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее офицер ВСУ Андрей Ткачук сообщал, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону Покровска, в частности через систему канализации. Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и осложнения логистики украинских военных.

Недавно, согласно сообщению аналитиков ISW, на Покровском направлении украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ.

Напомним, Главред писал, что 7-й корпус ДШВ сообщил, что россияне недавно перебросили в район Покровска опытные подразделения морской пехоты и провели корректировку тактики своих действий.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

