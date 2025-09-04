Укр
Украина будет противодействовать "Шахедам" по-новому - Сырский рассказал, что изменится

Руслан Иваненко
4 сентября 2025, 21:55обновлено 4 сентября, 22:40
Приоритетной остается противовоздушная оборона, чтобы защитить тыл и обеспечить безопасность украинских территорий.
Сырский, дрон
Сырский ставит задачу повысить эффективность противодействия дронам и подготовить больше операторов БпЛА / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Украина создает многоуровневую систему противодействия дронам-камикадзе
  • Подготовка операторов БпЛА и формирование новых подразделений продолжается
  • Приоритет - защита тыла и обеспечение эффективных средств поражения

Украина создает многоуровневую систему противодействия российским дронам-камикадзе типа "Шахед". Об этом в своем Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Эшелонированная система и подготовка операторов

По его словам, состоялось комплексное совещание, посвященное именно этому типу угрозы.

видео дня

"В Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей по направлению противодействия ударным дронам типа "шахед". Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням", - написал главком.

Формирование новых подразделений

Сырский отметил, что приоритетной задачей является подготовка большего количества операторов дронов-перехватчиков, обеспечение их эффективными средствами поражения и радиолокационными станциями.

"Поэтому - продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения. По итогам совещания поставил задачу для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков", - добавил Сырский.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Прогноз новых ударов по энергетике: мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует возможные новые удары России по энергетической инфраструктуре Украины этой зимой.

По его словам, такие атаки могут служить способом компенсировать потери от ударов по собственным нефтеперерабатывающим заводам.

"Эти обстрелы вызывают огромное возмущение в России. Без преувеличения. Возникает вопрос: почему за три с половиной года войны НПЗ до сих пор остаются уязвимыми, а Украина успешно их поражает?" - отмечает эксперт.

Воздушные атаки РФ по Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 сентября Россия атаковала Украину дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников двигались в направлении западных регионов страны.

Так в ночь на 3 сентября страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.

В ночь на 2 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

война в Украине герань атака дронов Дрон Shahed-136
