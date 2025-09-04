Укр
"Мы рассматриваем один формат": Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

Руслана Заклинская
4 сентября 2025, 20:18обновлено 4 сентября, 20:50
Разговор состоялся после встречи "Коалиции желающих", в которой также приняли участие европейские лидеры.
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Зеленский вместе с лидерами ЕС провели разговор с Трампом
  • Обсуждали путь к миру, санкции и защиту неба Украины
  • Рассматривается новый формат противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный и детальный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру, санкции против России, и защиту украинского неба. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Телефонный разговор состоялся после встречи "Коалиции желающих" в Париже. В ней также приняли участие европейские лидеры.

"Прежде всего (говорили - Главред) о том, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру. Мы обсудили различные опции, и самое главное - это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, достижение мира возможно через лишение российской военной машины финансирования и ресурсов.

"Если Россия и в дальнейшем будет отказываться от конкретных переговоров о мире, как она медлит с этим с марта, то мы вместе с Америкой идем на дополнительные санкции и дадим четкий ответ на этот отказ России. Именно в таком контексте это прозвучало в нашем разговоре с президентом Трампом", - добавил президент Франции Эмманюэль Макрон.

санкции
Санкции / Инфографика: Главред

Защита украинского неба

Также в ходе разговора обсудили вопрос максимальной защиты воздушного пространства Украины. Зеленский подчеркнул, что пока война продолжается, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, а ракеты и беспилотники не должны забирать жизни мирных жителей.

"Мы рассматриваем один формат. Вчера подробно об этом говорили с Эмманюэлем, говорили впервые о таком формате. Сегодня поделились с партнерами, после этого поделились с президентом Трампом. Если мы получим позитивный сигнал от США, потому что технически от них многое в этом формате защиты неба зависит, - если мы получим от них позитивный сигнал, будем рады поделиться этой информацией", - рассказал президент Украины.

В конце разговора Зеленский поблагодарил президента Трампа за поддержку украинского народа и сообщил, что стороны договорились о дальнейших контактах для координации действий и обсуждения следующих шагов.

Гарантии безопасности

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что гарантами безопасности для Украины могут стать США и Китай. По его словам, Пекин и Вашингтон стремятся на определенный период взять паузу в своем противостоянии, ведь обе стороны пока не готовы к прямому конфликту.

"Например, все увидели, что сейчас на поле боя делают погоду беспилотные системы, а американцам и китайцам до этого очень далеко. Единственные две страны, которые обладают передовыми технологиями в таких системах - Украина и Россия. Это аргумент, с которым определенным образом будут считаться", - подчеркнул он.

Клочок убежден, что весь процесс урегулирования войны России против Украины зависит от будущих договоренностей США и Китая.

"Трамп ведет переговоры с Китаем по торговому соглашению. Война России против Украины - один из элементов этого соглашения", - подытожил эксперт.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности / Инфографика: Главред

Напомним, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран достигли стратегических договоренностей по гарантиям безопасности для Украины.

Также президент Зеленский прокомментировал "приглашение" российского диктатора Путина в Москву. По его словам, встреча нужна, но пока не видно желания России завершить войну.

Как сообщал Главред, 26 стран согласились прислать войска или поддержать миссию для обеспечения безопасности Украины. По словам президента Франции, развертывание состоится после прекращения огня, не на фронте, и имеет целью предотвратить новую агрессию и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий.

