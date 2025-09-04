'Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам': громкое заявление Трампа

Дональда Трампа тревожит продолжающееся кровопролитие, и он намерен продолжать продвигать идею мирного соглашения.

https://glavred.info/world/putin-i-zelenskiy-ne-gotovy-k-mirnym-peregovoram-gromkoe-zayavlenie-trampa-10695230.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп прокомментировал вероятность переговоров президентов Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот

Главное:

Трамп по-прежнему нацелен на содействие установлению мира между Украиной и Россией

Трамп охарактеризовал свою позицию как сочетание реализма и сдержанного оптимизма

Президент США Дональд Трамп по-прежнему нацелен на содействие установлению мира между Украиной и Россией, несмотря на сохраняющуюся неопределённость вокруг возможных личных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Как передает CBS News, Трамп охарактеризовал свою позицию как сочетание реализма и сдержанного оптимизма. По его словам, он внимательно следит за развитием событий и тем, как обе стороны подходят к поиску решений.

видео дня

"Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что его тревожит продолжающееся кровопролитие, и он намерен продолжать продвигать идею мирного соглашения.

"Я верю, что мы сможем прийти к договоренности. Честно говоря, я изначально считал, что 'российский вопрос' окажется одним из самых простых в решении, но, как видно, он стал гораздо более запутанным", — отметил он.

Трамп также пояснил, в чём заключается его дипломатическая стратегия: он предпочитает личное общение между лидерами, настаивая на том, чтобы стороны садились за стол переговоров — лично, в одном помещении — и искали решение в реальном времени, с его непосредственным участием.

По словам Трампа, такой подход требует терпения и выдержки, даже когда хочется ускорить процесс. Иногда, считает он, нужно просто дать событиям дозреть.

"К счастью, у нас были и удачные дни. И как только мне удаётся собрать стороны за одним столом — или хотя бы наладить диалог — дело сдвигается с мертвой точки. Думаю, мы уже спасли миллионы жизней таким образом", — подытожил он.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Роберт Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным. Премьер Словакии посетит парад в Пекине по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Другие новости:

Об источнике: CBS News CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред