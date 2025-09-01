Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным - известна дата

Премьер Словакии посетит парад в Пекине по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

Премьер Словакии встретится с Путиным, Си Цзиньпином и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/robertficosk

Главное:

Фицо планирует встретиться с Зеленским 5 сентября

Перед этим он встретится с Путиным и Си Цзиньпином

Фицо станет единственным европейским лидером, который прибудет на парад в Пекине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что планирует провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 5 сентября. В то же время он подтвердил, что вскоре проведет переговоры с лидером России Владимиром Путиным и Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил в видеообращении на своей официальной странице в Facebook.

"В течение следующих четырех дней я встречусь с президентами Китая, России и Украины, а также с другими государственными деятелями", - сказал он.

По словам премьера, сначала он проведет двусторонние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай. Во время этого визита Фицо станет единственным европейским лидером, который посетит парад в Пекине, посвященный годовщине окончания Второй мировой войны.

Премьер подчеркнул, что заранее проинформировал руководство ЕС о своем визите, а министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар имел отдельную коммуникацию с главой дипломатии ЕС Каей Каллас относительно этой поездки.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - рассказал премьер Словакии.

Детали этого визита и темы переговоров пока не раскрываются. Встреча не была анонсирована заранее.

Роберт Фицо / Инфографика - Главред

Почему у Украины непростые отношения с Венгрией и Словакией

Глава Украинского института национальной памяти, историк и майор запаса ВСУ Александр Алферов отметил, что политические правительства, как Венгрии, так и Словакии, часто демонстрируют нелояльность или даже агрессивную риторику, прикрываясь различными лозунгами, что не всегда отражает отношение народов.

Он напомнил, что венгерское правительство должно помнить исторические события, в частности преступления венгерских солдат против гражданского населения Украины во время Второй мировой войны. Кроме этого, Венгрия в 1939 году оккупировала и уничтожила Карпатскую Украину, которая была провозглашена на законных основаниях, уничтожив ее защитников.

"Поэтому здесь очень важно понимать: есть венгры, есть словаки, есть белорусы - народы, с которыми мы имеем общую историю и сотрудничество. А есть политики, и мы надеемся, что их каденция не будет долгой, и сотрудничество между нашими народами будет продолжаться", - отметил Алеферов в комментарии Главреду.

Напомним, 28 июня премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Зеленским из-за личной неприязни. вместо этого он отдает предпочтение контакту со Шмыгалем.

Также 18 июля Словакия прекратила блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России. Премьер Роберт Фицо сообщил, что решение стало возможным после получения письменных гарантий от Еврокомиссии относительно цен на газ и вероятного дефицита ресурса.

Как сообщал Главред, 10 августа МИД Украины резко отреагировал на скандальные заявления премьера Словакии Роберта Фицо, подчеркнув, что он до сих пор не осознал истинных причин российской агрессии и опасности сближения с РФ. Дипломаты осудили его оскорбительную риторику в отношении Украины и украинцев, подчеркнув, что такие заявления оскорбляют память погибших и жертвенность защитников.

О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

