"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

Алексей Тесля
10 августа 2025, 13:57
Заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения.
Главное:

  • Украинские дипломаты предостерегли Фицо от использования недружественных аллегорий
  • Заявления Фицо диссонируют с духом добрососедства и солидарности

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало новые скандальные заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

В МИД отметили, что после более трех лет полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины он так и не осознал истинных причин этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с Россией.

"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы", - отмечается в комментарии МИД.

Украинские дипломаты предостерегли Фицо от "использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления".

"Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", - подчеркивается в комментарии.

В МИД отметили, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку со стороны международных партнеров, которые последовательно защищают принципы территориальной целостности суверенных государств, верховенства международного права и сохранения глобального порядка.

"На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые в течение всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ", - подчеркнули в министерстве.

Скандальное заявление Фицо

Ранее Фицо заявил, что "Запад использовал Украину в попытке ослабить Россию, что не удалось и за что Украине придется дорого заплатить".

Роберт Фицо
/ Инфографика Главред

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся слоны или занимаются сексом, трава всегда страдает. Как бы ни закончились переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае Украина. Украинские политические лидеры в какой-то мере ответственны за такое положение дел, поскольку поддались на уговоры Запада и полностью поддержали провальную западную стратегию навредить России посредством всяческой поддержки Украины в военном конфликте. В то же время широко известно, что война могла закончиться в апреле 2022 года, через два месяца после ее начала", - заявил Фицо.

Словакия может выйти из-под зависимости от РФ: мнение эксперта

Бывший глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон высказался о перспективах отказа европейских стран от российского газа. По его словам, Венгрия и Словакия имеют все технические возможности для перехода на альтернативные источники газа — дело не в отсутствии ресурсов, а в политической мотивации.

Макогон отметил, что эти страны сознательно продолжают закупать российский газ, поскольку, вероятно, получают определённые преференции от Кремля. "Для дружественных Москве правительств Россия нередко предлагает так называемые "политические скидки". Точные цены поставок неизвестны, но я уверен, что в этих контрактах присутствует серьёзная коррупционная составляющая", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на визит депутатов словацкого парламента в Киев, и назвал это "жестом подхалимства" Владимиру Зеленскому.

Об источнике: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

