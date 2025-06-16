Фицо поддержал Украину в ЕС, но не в НАТО: что за этим стоит, кроме экономики

Словацкий премьер предложил Украине провести новое совместное заседание правительств после сорванной встречи в апреле.

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Фицо считает, что членство Украины в ЕС откроет для Словакии новые экономические перспективы / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Кратко:

Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Совместное заседание правительств могут провести снова

Словацкие аналитики прогнозируют экономическую выгоду

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в Европейский Союз будет иметь для его страны больше положительных последствий, чем отрицательных. Об этом он сказал после встречи с вице-премьер-министром Словакии Петером Кмецем, сообщает Denník N.

Фицо также напомнил о своей инициативе по проведению совместного заседания правительств Украины и Словакии - идею, которую он уже озвучивал в апреле.

видео дня

Предыдущая такая встреча состоялась в октябре 2024 года в Ужгороде, а еще раньше - в Михайловцах. Запланированное на апрель 2025 года заседание в конце концов не состоялось.

При этом словацкий премьер подчеркнул, что, хотя поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, вступление в НАТО считает маловероятным:

"Украина должна быть максимально готовой", - отметил Фицо.

Роберт Фицо / Инфографика- Главред

В то же время, по данным Denník N, аналитики из офиса вице-премьер-министра Кмеца (Hlas) рекомендовали поддержать вступление Украины в ЕС. В отчете указано, что Словакия не станет чистым плательщиком в бюджет ЕС, даже несмотря на потери части еврофондов, ведь "это компенсируется экономическим ростом".

Вступление Украины в Европейский Союз - новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии - страны, которая входит в ЕС, заявил, что вступление Украины в Европейский Союз якобы "не является хорошей сделкой".

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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