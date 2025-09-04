Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

Юрий Берендий
4 сентября 2025, 15:16
237
Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны может стать замораживание боевых действий без передачи Украиной своих территорий.
'Россия готова': у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны
У Зеленского раскрыли сценарий окончания войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Подоляк:

  • Заморозка фронта - один из возможных сценариев окончания войны
  • Нельзя выводить Россию из международной изоляции
  • Россия не готова к мирному процессу

Один из возможных вариантов завершения войны - это замораживание боевых действий на нынешних позициях фронта, при этом Украина не будет отдавать свои территории. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что освободить все оккупированные земли только военным путем может быть нереально, ведь для этого требуется значительно более масштабное обеспечение, чем сейчас готовы предоставить союзники. Подоляк подчеркнул, что далеко не все партнеры Украины осознают, что с Россией можно говорить только с позиции максимальной силы, тогда как вести войну напрямую с государством, которое имеет в несколько раз больше ресурсов, крайне сложно.

видео дня

"Сценарий замораживания войны - возможен, он реалистичен. Это один из возможных сценариев. Если он начнет работать, то дальше надо усиливать экономическое, изоляционное давление на Россию. Не стоит допускать разговоров об остановке санкций, наоборот следует параллельно давить, санкции должны только нарастать", - подчеркнул Подоляк.

Подоляк подчеркнул необходимость сохранения дипломатической и политической изоляции России. По его мнению, выводить страну-агрессора из международной изоляции или публично заявлять об обязательности диалога с Кремлем является ошибочным шагом.

"Нет смысла разговаривать с людьми, которые не готовы к рациональной модели поведения. Россия к этому не готова, она готова к продолжению войны", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что сегодня за Россией стоит своеобразный альянс. Одни страны напрямую помогают ей в войне (Иран, Северная Корея), другие - существенно усиливают ее экономику, в частности Китай.

В то же время существует и союз государств, которые поддерживают Украину. По словам Подоляка, психологически украинцы готовы к жесткому сопротивлению российской агрессии, однако партнеры иногда склоняются к компромиссам. Речь идет не о передаче украинских территорий, а о позиции Запада, где считают, что с Москвой нужно вести переговоры.

Подоляк подчеркнул, что Украина учитывает позицию своих партнеров, в частности США, которые призывают к дипломатическому урегулированию, однако именно Россия не готова к этому шагу. По его словам, мир может стремиться к справедливому завершению войны - этого хочет Европа, США, а также Китай и Индия, но главным препятствием остается нежелание Москвы выходить из войны.

Он отметил, что дальнейшие попытки уговаривать Кремль только подталкивать его к еще более агрессивному поведению, ведь Путин признает только силу. Поэтому необходимы жесткие санкционные ограничения, полная изоляция России и масштабные удары по ее территории - эти три фактора, по мнению советника, могут дать результат.

В противном случае государство-агрессор будет продолжать наращивать ресурсы на фронте и осуществлять ракетно-пушечные атаки по мирному населению, что сейчас является главным инструментом войны Кремля.

санкции
/ Инфографика: Главред

Какой самый вероятный сценарий окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, наиболее вероятное развитие войны России против Украины, по мнению дипломата и бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызко, - это замораживание конфликта на нынешней линии разграничения. В то же время он убежден, что со временем Украина сможет восстановить свою территориальную целостность, а российский режим потерпит крах.

Огрызко также выразил уверенность, что Украина вернет свои земли быстрее, чем это удалось Азербайджану.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп и в дальнейшем демонстрирует готовность способствовать установлению мира между Украиной и Россией, несмотря на неопределенность относительно возможных прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он назвал свой подход сочетанием реализма со сдержанным оптимизмом, подчеркнув, что внимательно следит за тем, как обе стороны ищут пути урегулирования.

Между тем российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай использовал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы создать впечатление якобы готовности к незначительным уступкам требованиям США, отметили аналитики ISW.

По мнению геополитического стратега Марка Бролина, сейчас Киев заинтересован в контролируемом "замораживании" войны, ведь ни Соединённые Штаты, ни европейские страны не готовы предоставить Украине настолько масштабную военную помощь, которая бы позволила одержать победу на фронте.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:16Война
Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:41Синоптик
"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

13:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

15:28

800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

15:16

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:14

Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025Видео

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

Реклама
13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Реклама
11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

После важного решения о жизни Брюса Уиллиса: появились новости

08:18

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:07

Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

Реклама
06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

04:34

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

03:31

Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять