'Россия готова': у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны может стать замораживание боевых действий без передачи Украиной своих территорий.

https://glavred.info/war/rossiya-gotova-u-zelenskogo-raskryli-scenariy-okonchaniya-voyny-10695263.html Ссылка скопирована

У Зеленского раскрыли сценарий окончания войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Подоляк:

Заморозка фронта - один из возможных сценариев окончания войны

Нельзя выводить Россию из международной изоляции

Россия не готова к мирному процессу

Один из возможных вариантов завершения войны - это замораживание боевых действий на нынешних позициях фронта, при этом Украина не будет отдавать свои территории. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что освободить все оккупированные земли только военным путем может быть нереально, ведь для этого требуется значительно более масштабное обеспечение, чем сейчас готовы предоставить союзники. Подоляк подчеркнул, что далеко не все партнеры Украины осознают, что с Россией можно говорить только с позиции максимальной силы, тогда как вести войну напрямую с государством, которое имеет в несколько раз больше ресурсов, крайне сложно.

видео дня

"Сценарий замораживания войны - возможен, он реалистичен. Это один из возможных сценариев. Если он начнет работать, то дальше надо усиливать экономическое, изоляционное давление на Россию. Не стоит допускать разговоров об остановке санкций, наоборот следует параллельно давить, санкции должны только нарастать", - подчеркнул Подоляк.

Подоляк подчеркнул необходимость сохранения дипломатической и политической изоляции России. По его мнению, выводить страну-агрессора из международной изоляции или публично заявлять об обязательности диалога с Кремлем является ошибочным шагом.

"Нет смысла разговаривать с людьми, которые не готовы к рациональной модели поведения. Россия к этому не готова, она готова к продолжению войны", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что сегодня за Россией стоит своеобразный альянс. Одни страны напрямую помогают ей в войне (Иран, Северная Корея), другие - существенно усиливают ее экономику, в частности Китай.

В то же время существует и союз государств, которые поддерживают Украину. По словам Подоляка, психологически украинцы готовы к жесткому сопротивлению российской агрессии, однако партнеры иногда склоняются к компромиссам. Речь идет не о передаче украинских территорий, а о позиции Запада, где считают, что с Москвой нужно вести переговоры.

Подоляк подчеркнул, что Украина учитывает позицию своих партнеров, в частности США, которые призывают к дипломатическому урегулированию, однако именно Россия не готова к этому шагу. По его словам, мир может стремиться к справедливому завершению войны - этого хочет Европа, США, а также Китай и Индия, но главным препятствием остается нежелание Москвы выходить из войны.

Он отметил, что дальнейшие попытки уговаривать Кремль только подталкивать его к еще более агрессивному поведению, ведь Путин признает только силу. Поэтому необходимы жесткие санкционные ограничения, полная изоляция России и масштабные удары по ее территории - эти три фактора, по мнению советника, могут дать результат.

В противном случае государство-агрессор будет продолжать наращивать ресурсы на фронте и осуществлять ракетно-пушечные атаки по мирному населению, что сейчас является главным инструментом войны Кремля.

/ Инфографика: Главред

Какой самый вероятный сценарий окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, наиболее вероятное развитие войны России против Украины, по мнению дипломата и бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызко, - это замораживание конфликта на нынешней линии разграничения. В то же время он убежден, что со временем Украина сможет восстановить свою территориальную целостность, а российский режим потерпит крах.

Огрызко также выразил уверенность, что Украина вернет свои земли быстрее, чем это удалось Азербайджану.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп и в дальнейшем демонстрирует готовность способствовать установлению мира между Украиной и Россией, несмотря на неопределенность относительно возможных прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он назвал свой подход сочетанием реализма со сдержанным оптимизмом, подчеркнув, что внимательно следит за тем, как обе стороны ищут пути урегулирования.

Между тем российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай использовал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы создать впечатление якобы готовности к незначительным уступкам требованиям США, отметили аналитики ISW.

По мнению геополитического стратега Марка Бролина, сейчас Киев заинтересован в контролируемом "замораживании" войны, ведь ни Соединённые Штаты, ни европейские страны не готовы предоставить Украине настолько масштабную военную помощь, которая бы позволила одержать победу на фронте.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред