Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Мария Николишин
4 сентября 2025, 11:52
Путин воспользовался встречей со словацким премьер-министром Робертом Фицо.
Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику
Заявления Путина об Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Путин отказывается выполнять фактические требования США
  • Он предлагает очень ограниченные и косвенные уступки
  • Диктатор лишь делает вид заинтересованности в мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в Китай воспользовался встречей со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы сделать вид, что якобы предлагает незначительные уступки требованиям США. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что кремлевский диктатор продолжал отказываться выполнять фактические требования Вашингтона и обвинял Европу и Штаты в провоцировании российской агрессии.

В ISW подчеркивают, что Путин заявил Фицо, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Европейский Союз, хотя РФ остается против вступления Украины в НАТО.

"Путин повторил свое утверждение о том, что поддержанный Западом "переворот" в Украине в 2014-м (имеется в виду Революция Достоинства в Украине) спровоцировал Россию на вторжение в том же году, а также в 2022-м, отрицая, что Россия имеет какие-либо будущие планы нападения на другую европейскую страну", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин предположил, что Москва якобы может быть открытой для эксплуатации оккупированной Запорожской атомной электростанции вместе с США и Украиной в будущем, если возникнут "благоприятные обстоятельства".

"Путин, вероятно, предлагает эти очень ограниченные и косвенные уступки администрации Трампа, чтобы сделать вид заинтересованности в мирных переговорах, примерно через две недели после того, как президент США Дональд Трамп 21 августа повторил свое желание прямых и серьезных мирных переговоров между Россией и Украиной", - подчеркнули аналитики.

Может ли Путин пойти на уступки

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что пока российский диктатор Владимир Путин у власти, ни о каких уступках со стороны России не будет идти речи.

Он отметил, что даже не важно, какая ситуация будет в самой России, ведь Путина беспокоят совсем другие вещи.

Как сообщал Главред, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол заявил, что победа - это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях. Это будет перемирие, но на украинских условиях.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что война в Украине может завершиться в любой момент. Для завершения войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессора.

Также известно, что администрация Дональда Трампа может усилить давление против России, если Владимир Путин откажется продолжать переговоры о завершении войны в Украине.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны
"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

