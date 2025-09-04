Укр
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Алексей Тесля
4 сентября 2025, 08:18
Речь должна идти о перемирии с реальными гарантиями безопасности для Украины, говорит Олег Апостол.
ВСУ, Фронт, Армия РФ, Война
В ВСУ дали прогноз окончания войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, минобороны РФ

Главное из заявлений Апостола:

  • Украина не может позволить себе потерять миллионы людей, как Россия
  • Победа для Украины – это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Украины Олег Апостол заявил, что Украина не может позволить себе потери в войне в масштабах, сопоставимых с российскими.

"Относительно победы – я реалист. Мы не можем позволить себе потерять миллионы людей, как Россия. Для нас победа – это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях. Это будет перемирие, но на украинских условиях", - рассказал он в интервью агентству Укринформ.

видео дня

Украинский военачальник пояснил, что речь идёт о перемирии с реальными гарантиями безопасности — именно к этому стремится президент Украины.

Он добавил, что военные действия ускоряют процесс отделения Украины от России и укрепляют национальное самосознание. По его словам, важно не забывать уроков прошлого, чтобы не повторять прежних ошибок.

В частности, Апостол напомнил, что опыт 2014 года стал фундаментом для более эффективной обороны в 2022-м, позволив Вооружённым силам Украины встретить вторжение гораздо лучше подготовленными.

"Инициатива командиров, нестандартные решения – все это дало нам то, что мы сейчас имеем. В будущем армия должна быть еще более технологичной, современной, опираться на инженерию, дроны, критическое мышление. И мы однозначно должны сделать выводы из тех проблемных вопросов, которые мы не учли", — подытожил он.

Вероятность завершения войны - мнение эксперта

По мнению политолога и главы правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фесенко, завершения войны в ближайшей перспективе ожидать не приходится — главным образом потому, что президент России Владимир Путин к этому не готов.

"Чтобы реальный мирный диалог стал возможен, необходимо сначала стабилизировать ситуацию на фронте — это станет ключевым условием. На данный момент я не вижу прямых признаков того, что война близка к окончанию", — отметил эксперт.

Фесенко подчеркнул, что Украине придётся ещё вести борьбу как на поле боя, так и на дипломатическом уровне, чтобы приблизить момент завершения конфликта.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее СМИ узнали об уязвимой позиции Киева на переговорах. Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Другие новости:

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

ДШВ война России и Украины Переговоры о прекращении огня
22:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

