Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева

Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.

Дональд Трамп сделал заявление по поводу переговоров между Украиной и РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Главное:

Трамп не желает участвовать во встрече между Зеленским и Путиным

Украина будет вынуждена согласиться на мирное соглашение, говорят в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выразил нежелание участвовать во встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив, что сначала нужно понять, смогут ли они вообще наладить диалог.

В беседе с журналистами Трамп отметил: "Посмотрим, получится ли у Зеленского и Путина найти общий язык. Они скорее как масло и уксус — по понятным причинам не слишком хорошо взаимодействуют. Но посмотрим".

Он добавил, что не спешит принимать участие во встрече :"Я бы предпочёл не ехать. Лучше пусть они сначала встретятся сами и станет ясно, могут ли они договориться".

При этом Трамп подчеркнул, что боевые действия продолжаются, и обе стороны несут значительные потери: "Это всё бессмысленно. Сейчас погибает около 7 тысяч человек в неделю".

Он выразил надежду, что удастся остановить войну: "Я завершил семь конфликтов. Хотел бы справиться и с этим. Думал, что эта война будет средней сложности, но она оказалась самой тяжёлой".

Переговоры о прекращении огня: что говорят в Белом доме

Издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, сообщает, что Дональд Трамп считает: чтобы положить конец войне, Украина, скорее всего, будет вынуждена согласиться на мирное соглашение, в основном на условиях, выгодных России.

По информации источника, нынешний глава США не настроен оказывать давление на Владимира Путина. Он уверен, что обладает гораздо большим влиянием на Киев и европейские столицы, чем на Москву, и может использовать это, чтобы подтолкнуть Украину к заключению сделки.

"Он уже давно исходит из того, что у России более сильные позиции на поле боя, и именно её следует склонять к переговорам, — сказал один из собеседников. — Украина же в значительной степени зависит от американской поддержки — как в поставках вооружений, так и в разведке. Поэтому на неё проще воздействовать, чтобы заставить пойти на соглашение".

Этот подход, по мнению журналистов, отражается и в недавнем заявлении Трампа, в котором он заявил, что "выиграть войну без ответного удара по агрессору — крайне сложно, если не невозможно".

Сотрудник администрации пояснил, что Трамп таким образом попытался переложить ответственность за слабые переговорные позиции Украины на политику Джо Байдена.

В то же время команда Трампа продолжает контакты с представителями и России, и Украины, чтобы подготовить возможную встречу между Зеленским и Путиным. Однако, как признают источники, добиться её проведения в кратчайшие сроки — задача крайне сложная.

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Украины и глава Центра исследований России Владимир Огрызко высказал своё мнение о недавних переговорах, касающихся прекращения войны.

Он выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с Дональдом Трампом, обладая весомыми аргументами.

"Одним из таких козырей является новая украинская крылатая ракета Фламинго (надеемся, она окажется эффективной, точной и массовой). Вторым важным фактором можно считать консолидированную позицию Европейского союза и его ключевых лидеров, в частности участие в переговорах Марка Рютте. В итоге на этой встрече в Вашингтоне у Зеленского было больше стратегических преимуществ, чем у Трампа", — отметил Огрызко.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

