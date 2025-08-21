"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о мире

Важное из заявлений Огрызко:
- На встречу с Трампом Зеленский приехал с определенными "картами в руках"
- Два пункта могут изменить ход войны, причем не в пользу России
Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал ситуацию вокруг переговоров о прекращении войны.
"Граница, какой была, такой и остается. Мы ни при каких обстоятельствах не можем и не будем признавать оккупированные территории российскими", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что это не в прерогативе ни президента Владимира Зеленского, ни парламента, ни правительства.
"Это вопрос в прерогативе украинского народа, который только на референдуме может сказать, что он отказывается от каких-то территорий", - пояснил он.
Дипломат уверен в том, что на последнюю встречу с Дональдом Трампом Зеленский приехал с определенными "картами в руках".
"Первая карта – новая украинская ракета Фламинго (дай Бог, чтобы она летала точно, быстро, и чтобы таких ракет было у нас много). Вторая карта – это единая позиция Евросоюза и лидеров этого союза, а также присутствие на встрече Рютте. Так что на этот раз во время встречи в Вашингтоне карт у Трампа было меньше, чем у Зеленского", - считает он.
Собеседник не исключает, что эти "две карты" ключевые: они сейчас могут и должны изменить ход войны, причем не в пользу России.
"Понимая это, Трамп, извините, "соскочил с темы" и теперь говорит, что его цель – усадить Зеленского и Путина за стол переговоров, потому что он не может договариваться за них, и если Зеленский и Путин договорятся, дальше состоится трехсторонняя встреча с Трампом", - напомнил он.
Сценарий завершения войны: что говорят в ОП
В офисе президента Украины озвучили возможный вариант завершения войны: Киев может согласиться на временное замораживание конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.
При этом, как подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк, Украина юридически не признает утрату своих территорий и будет стремиться к их возвращению с помощью дипломатических и других невоенных методов.
О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
