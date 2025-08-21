У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

Украина не признает потерю территорий, а будет добиваться их освобождения невоенными средствами, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал вероятный сценарий прекращения войны / коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, скриншот

Важное из заявлений Подоляка:

Украина может согласиться на замораживание войны по линии фронта

Киев не признает потерю территорий, а будет добиваться их освобождения

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность прекращения боевых действий, а также ситуации на линии фронта.

Украина может согласиться на замораживание войны по нынешней линии фронта, подчеркнул он в интервью изданию La Repubblica.

В то же время юридически Украина не признает потерю территорий, а будет добиваться их освобождения невоенными средствами, заявил советник главы ОП.

"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта по линии фронта", - указал он.

По словам представителя ОП, речь идет о территориях, которые сегодня де-факто оккупированы Россией.

"Они останутся такими. А затем предстоит большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими", - заявил Подоляк.

Гарантии безопасности для Украины - мнение эксперта

Политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Пётр Олещук отметил, что одним из реальных инструментов обеспечения безопасности для Украины могло бы стать присутствие на её территории иностранных военных сил.

"Об этом, в частности, упоминал президент Владимир Зеленский, а также глава Финляндии Александр Стубб. Финский лидер подчеркнул необходимость готовности к продолжительному размещению вооружённых подразделений государств-гарантов в Украине", — подчеркнул Олещук.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

