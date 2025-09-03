Укр
Читать на украинском
Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

Руслана Заклинская
3 сентября 2025, 23:55
Подоляк утверждает, что есть только для быстрого завершения войны нужно выполнить три условия.
Подоляк озвучил три условия для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Ключевые тезисы Подоляка:

  • Война может завершиться в любой момент
  • Для завершения войны нужно перестать заигрывать с РФ, усилить санкции и усилить удары по российской территории
  • Замораживание фронта возможно

Война в Украине может завершиться в любой момент. Для завершения войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

"Война может закончиться в любой момент - и в 2022, и в 2023, и в 2024, и сегодня - в любой момент, если только люди, которые принимают те или иные решения, будут понимать, как себя вести с Россией. Они должны осознавать, что РФ - это не страна, с которой можно вести переговоры на каких-то рациональных платформах", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что есть инструменты, используя которые, война будет стоить для России гораздо больше. По его словам, агрессор потеряет те деньги, которые сейчас тратят на военное производство, покупку оружия и рекрутинг.

"И информационно надо не поощрять Россию. Когда вы говорите: "Ну хорошо, давайте еще 2 недели", а в этот момент они бьют по гражданскому населению, понимая, что в эти 2 недели у них официальная индульгенция. А через 2 недели мы опять по телефону поговорим и договоримся еще на 2 недели - это все неправильная стратегия, которая приводит к эскалации. То, что происходит сегодня, - это эскалация", - подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Три условия для завершения войны

Подоляк считает, что война может завершиться в любой момент. Для этого, по его мнению, требуется выполнение трех условий.

"Первое - перестать заигрывать с Россией. Второе - экономические санкции. Третье - масштабированные объемные удары по территории РФ", - перечислил Подоляк.

Он также отметил, что мирные инициативы стран Глобального Юга фактически исчезли, когда стало понятно, что посадить Москву за стол переговоров невозможно.

Сценарий завершения войны

Относительно сценариев завершения войны, советник главы ОП уточнил, что замораживание войны по линии фронта рассматривается как один из вариантов. Однако окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Подоляк добавил, что сейчас продолжаются консультации с европейскими и американскими партнерами. По его словам, Запад должен активно инвестировать в справедливое завершение войны, чтобы Россия не получила никакой выгоды.

Возможен ли конец войны в ближайшее время

Политолог Владимир Фесенко в интервью Главреду заявил, что в ближайшее время завершения войны ожидать не стоит, поскольку российский диктатор Владимир Путин к этому не готов. По словам эксперта, для начала реальных мирных переговоров необходимо стабилизировать фронт, что станет решающим фактором.

"Второй фактор - это Трамп и его активность: как бы мы к нему не относились, если бы не было Трампа, не было бы и активных переговоров. Трамп - движущая сила мирных переговоров. Не так важно, почему - или из-за Нобелевской премии мира, или из-за стремления попасть в рай, - но пусть он толкает мирные переговоры вперед, в том числе оказывая какое-то влияние на Путина", - подчеркнул Фесенко.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский предположил, что для Украины возможен "корейский сценарий" завершения войны. Он назвал пример Южной Кореи демонстрацией победы ценностей и прогресса в цивилизации, технологиях и экономике, тогда как Северная Корея пришла в упадок.

Лидер РФ Владимир Путин заявил в Пекине, что в случае невозможности мирного урегулирования Россия будет действовать военным путем. Он также заявил, что не прогнозирует сроки и результаты спецоперации, но видит "свет в конце тоннеля".

Кроме этого, МИД РФ выдвинул условия для "долговременного мира". От Украины требуют юридически закрепить новые "территориальные реалии" оккупированных Крыма, Севастополя, "ДНР", "ЛНР" и частей Запорожской и Херсонской областей, а также гарантировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Читайте также:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

