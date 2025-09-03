"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

В МИД России заявили об определенном прогрессе в гуманитарных вопросах.

Москва готовится к новому раунду переговоров

Главное из заявлений Лаврова:

Российская сторона готова к мирным переговорам с Украиной

Кремль выдвигает два ключевых условия для завершения войны

Россия заявила о готовности продолжать переговоры о прекращении войны против Украины. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, представители переговорных делегаций остаются на связи. Об этом он сообщил в интервью индонезийскому изданию Kompas, которое размещено на сайте МИД РФ.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что главной целью Кремля является "мирное урегулирование украинского кризиса". Он напомнил о переговорах, которые проходили с февраля по апрель 2022 года: сначала в Беларуси, а затем в Турции.

Лавров традиционно обвинил украинскую сторону в срыве этих переговоров, заявив, что Киев действовал по указаниям западных союзников и выбрал путь продолжения боевых действий.

Он также напомнил о нескольких раундах переговоров в Стамбуле весной этого года, где, по его словам, удалось достичь частичных договоренностей в гуманитарных вопросах, в частности, обмена пленными и возвращения тел погибших.

"Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров", - отметил министр.

Отдельно Лавров выдвинул условия, которые, по мнению Кремля, являются ключевыми для установления "долговременного мира". Он подчеркнул, что необходимо юридически закрепить новые "территориальные реалии", имея в виду оккупированные территории - Крым, Севастополь, так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также части Запорожской и Херсонской областей, присоединение которых Россия оправдывает псевдореферендумами.

Также он заявил, что Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - отметил Лавров.

Переговоры о мире в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал город, где может быть подписано соглашение о прекращении огня с Россией. Также он отметил ключевую роль гарантий безопасности.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Во время этой беседы, по словам Трампа, он узнал об "интересных вещах". Выступая на брифинге, американский президент сообщил об этом факте и пообещал поделиться деталями позже.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина. По его словам, Анкара продолжает продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией.

О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

