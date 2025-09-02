Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

О чем говорится в материале:
- О чем Эрдоган говорил с Путиным
- Что Путин сказал о войне против Украины
- Готовы ли Зеленский и Путин к двусторонним переговорам
Президенты Турции и РФ в рамках двусторонней встречи на саммите в Китае обсуждали возможные шаги для справедливого завершения войны между Украиной и Россией. Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к двусторонней встрече. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Milliyet.
Он подчеркнул, что Турция с самого начала выступает за завершение войны между Украиной и Россией путем переговоров, а стамбульские переговоры стали самым ярким свидетельством того, что такой вариант возможен.
"Мы стремимся, чтобы уровень переговоров постепенно повышался. Надежду на мир нужно превратить в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны рассмотреть этот вопрос на уровне лидеров", - указывает Эрдоган.
Эрдоган отметил, что были проанализированы итоги возвращения Путина с недавнего саммита на Аляске и его позицию во время переговоров с Дональдом Трампом, которые имели большое значение.
Кроме того, Турция провела несколько телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых удалось понять его отношение к Путину и еще раз оценить результаты аляскинского саммита.
"Я считаю подходы как господина Зеленского, так и господина Путина положительными. Когда мы сказали, что "в Турции может быть инициатива по продолжению Стамбульского процесса", он ответил, что "почему бы и нет". Однако они еще не готовы к этому", - резюмировал он.
Что может заставить Путина закончить войну - мнение эксперта
Как писал Главред, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что завершения войны в ближайшее время ожидать не стоит, ведь российский диктатор Владимир Путин к этому не готов.
Он пояснил, что предпосылкой для начала реальных мирных переговоров является стабилизация фронта - именно это станет ключевым фактором.
Другим важным фактором Фесенко назвал Дональда Трампа и его политическую активность, ведь, как бы к нему не относились, без Трампа не было бы и интенсивных переговоров.
"Трамп - движущая сила мирных переговоров. Не так важно, почему - то ли из-за Нобелевской премии мира, то ли из-за того, что хочет попасть в рай, но пусть он толкает мирные переговоры вперед, в том числе оказывая какое-то влияние на Путина", - подчеркнул он.
Политолог подчеркнул, что Путин стремится контролировать Украину и продолжать войну, но в то же время он нацелен и на договоренности с Трампом.
Переговоры Зеленского и Путина - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подтвердил, что состоится трехсторонняя встреча с его участием, а также президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. В то же время перспектива двусторонних переговоров остается неопределенной.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Зеленский и Путин пока не готовы самостоятельно остановить войну, тогда как Трамп активно работает над ее завершением - больше, чем кто-либо другой.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 28 августа отметил, что запланированная встреча между президентами Украины и России может так и не состояться.
О персоне: Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
