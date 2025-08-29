Укр
Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

Анна Косик
29 августа 2025, 14:04
Российский диктатор ждет финальных наработок экспертов.
В Кремле объяснили, готов ли Путин к встрече с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Песков:

  • Путин не исключает, что встретится с Зеленским
  • Работа над встречей лидеров пока не бурлит
  • Кремль специально не раскрывает детали встречи Путина и Трампа на Аляске

Кремлевский диктатор Владимир Путин не исключает, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом, как передают росСМИ, заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне кипит.

Чего требует Россия, чтобы встреча лидеров состоялась

Песков отметил, что успешная встреча требует "финализации наработки", которые должны быть предварительно завершены. При этом он отметил, что РФ якобы сохраняет готовность к переговорам, а "все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения письменно переданы украинской стороне".

О чем Путин планирует говорить в Китае

Представитель диктатора также не обошел тему поездки Путина в Китай, а именно Тяньцзинь и Пекин. Скорее всего, целью визита будет раскрытие потенциала двустороннего сотрудничества между странами.

Это, скорее всего, указывает на то, что позиция Китая по отношению к России остается неизменной и страна не заинтересована в установлении справедливого мира в Украине.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Как вероятность встречи Путина и Трампа оценивают эксперты

Ранее CNN со ссылкой на аналитиков сообщило, что на самом деле глава Кремля не готов к прямым переговорам с Зеленским. Причиной тому является то, что встреча Путина с Зеленским станет прямым признанием украинского президента как легитимного лидера страны, что противоречит российской пропаганде.

"Путину придется смириться с неудачей встречи с президентом, которого он считает шуткой из несуществующей страны", - пояснила Арися Луцевич из Chatham House.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Ранее, как писал Главред, политолог Владимир Фесенко спрогнозировал, что от переговоров между Зеленским и Путиным не стоит ожидать значительного прорыва в урегулировании войны России против Украины.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц вообще отметил, что ожидаемая встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским может не состоятся.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснял, что закончить войну в Украине без прямой встречи президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным - невозможно.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков новости Украины встреча Зеленского с Путиным
