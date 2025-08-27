Укр
Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговоры

Юрий Берендий
27 августа 2025, 19:11
Зеленского с Путиным теоретически возможна при участии третьей стороны, однако ожидать на ней договоренностей по завершению войны не стоит, указывает Фесенко.
Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговоры
Чем закончатся переговоры Путина и Зеленского для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Фесенко:

  • Встреча Зеленского и Путина без присутствия модератора (третьей стороны) не принесет результата
  • Не стоит ожидать значительного прорыва от переговоров

От переговоров между Зеленским и Путиным не стоит ожидать значительного прорыва в урегулировании войны России против Украины. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Фесенко отметил, что встреча Зеленского с Путиным теоретически возможна, и ее инициировал сам Зеленский, стремясь, чтобы в переговорах участвовала третья сторона - Трамп.

Он пояснил, что для реальных переговоров такое присутствие необходимо. Трамп согласился, однако со стороны Путина это может быть ловушкой - попыткой создать кризис или затянуть переговорный процесс. Возможны трудности с подготовкой встречи, включая новые ультиматумы Путина, которые будут требовать от Зеленского выполнения условий, неприемлемых для Украины.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - указывает политолог.

Фесенко отмечает, что, например, если встреча состоится в Турции, Эрдоган, который имеет хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским, может выступить модератором и помочь начать переговоры, после чего возможно попытаться достичь договоренностей.

Смотрите видео, в котором Владимир Фесенко оценил перспективы мирных переговоров Трампа, Путина и Зеленского, рассказал о козырях в руках Украины, которые не позволят России выиграть войну, а также назвал самый реалистичный сценарий завершения войны:

Он также отмечает, что встреча должна иметь четкую структуру и повестку дня, ведь позиции сторон различаются, если Украина стремится договориться о прекращении огня, то Путин - чтобы Украина согласилась на российские условия мирного соглашения.

"Поэтому я не ожидаю никакого прорыва и никаких конкретных договоренностей от встречи Зеленского с Путиным. В лучшем случае - согласие на то, что нужно встречаться дальше вместе с Трампом. Никаких договоренностей о завершении войны или о чем-либо другом там быть не может, разве что об обмене пленными, что будет согласовано заранее. Но точно не будет договоренностей о том, как и когда завершать войну", - резюмировал он.

Когда будет встреча Зеленского и Путина - мнение нардепа

Как писал Главред, невозможно завершить войну в Украине без прямого диалога между президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным, заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

Он также отметил, что Россия меняет риторику, ведь если раньше Путин утверждал, что не может встречаться с Зеленским, якобы "нелегитимным" президентом, то теперь от этих заявлений отказывается.

"Я убежден, что встреча будет не в Москве. А на территории какого-то нейтрального государства, которое не поддерживает РФ в ее войне. Встреча будет. Но где она будет - это определится в ближайшее время. Я думаю, она состоится в очень краткосрочной перспективе. Я убежден, она состоится до конца месяца", - подчеркнул нардеп.

Переговоры Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия посылает негативные сигналы относительно возможных встреч лидеров Украины, России и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает участвовать во встрече между Зеленским и Путиным, подчеркнув, что сперва нужно выяснить, смогут ли они наладить диалог.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в интервью NBC News, Зеленский готов обсуждать вопрос украинских территорий, но делать это он может только во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Владимир Фесенко встреча Зеленского с Путиным
