Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

Закончить войну без встречи Зеленского с Путиным невозможно

Встреча будет не в Москве, а на территории какого-то нейтрального государства

Она может состояться уже до конца месяца

Закончить войну в Украине без прямой встречи президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным - невозможно. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

"Мы также с вами реалисты и видим, как меняется международная реакция на войну. И как наши партнеры понимают, что необходимо остановить убийства. Поэтому здесь должна быть оценка тех приоритетов, которые на данном политическом этапе развития войны являются наиболее уместными... Эта встреча неизбежна, как бы мы ни оценивали преступность и теоретичность режима РФ", - подчеркнул он.

Он также добавил, что Украине не нужно отменять решение Зеленского на запрет прямых переговоров между Украиной и РФ.

"Думаю, что отменять указ будет неправильно. В этом случае он президент и действует в соответствии с Конституцией Украины. Поэтому указ президента, даже если он имел эмоционально-психологическую окраску на тот момент - я думаю, это не является препятствием для встречи между президентом Украины и Путиным", - говорит Вениславский.

По его мнению, Россия меняет свою риторику. Ведь Путин неоднократно заявлял, что не может встречаться с Зеленским, который якобы является "нелегитимным". Но сейчас они от нее отошли.

"Я убежден, что встреча будет не в Москве. А на территории какого-то нейтрального государства, которое не поддерживает РФ в ее войне. Встреча будет. Но где она будет - это определится в ближайшее время. Я думаю, она состоится в очень краткосрочной перспективе. Я убежден, она состоится до конца месяца", - подчеркнул нардеп.

Что могут обсуждать Зеленский и Путин

Вениславский предположил, что одним из ключевых аспектов переговоров будет изменение последовательности тех действий, которые предлагает Путин.

"Путин предлагает сразу переходить к подготовке мирного соглашения, без режима прекращения огня. Очень сложно вести переговоры, пока идут активные боевые действия. Это создает дополнительные проблемы по формулировке тех позиций, которые должны быть закреплены в этом соглашении. Я думаю, что ключевое то, о чем уже было озвучено - никаких территориальных уступок украинских войск со своих территорий быть не может. И это ключевое для нас", - считает он.

По его словам, речь может идти о сохранении текущей линии боевых действий как определенной линии разграничения.

Кроме того, нардеп отметил, что после отвода войск от линии боестолкновения стороны уже смогут обсудить статус территорий, а также другие требования, которые ставит Путин.

Согласится ли Путин на встречу с Зеленским

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что не хочет встречаться с Зеленским, считая его "нелегитимным" президентом.

По его словам, Путину будет неприятно встречаться с Зеленским, но ситуация изменится, если на встрече будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.

"Ранее Путин опасался, что глобальный альянс поддержки Украины сможет давить на него или дать Зеленскому возможность влиять на переговоры. Если же в этой встрече участвует Трамп, который фактически выступает посредником и не оказывает давления, то Зеленский на такой встрече не сможет влиять на Путина", - подчеркнул он.

Переговоры об окончании войны - что известно

Как сообщал Главред, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских" в Украине.

Издание CNN писало, что Путин не готов к прямым переговорам с Зеленским, ни сейчас, ни в будущем. Отмечается, что для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил готовность к обсуждению территориальных вопросов, однако подчеркнул, что делать это нужно непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

