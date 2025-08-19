"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

Контакты с участием первых лиц нужно готовить "предельно тщательно", говорит Сергей Лавров.

https://glavred.info/world/ne-mozhet-byt-rechi-lavrov-vydal-nagloe-zayavlenie-o-prekrashchenii-voyny-10690946.html Ссылка скопирована

Сергей Лавров прокомментировал вероятность переговоров с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Лавров заговорил об уважении к безопасности РФ и "прав россиян"

В РФ прокомментировали подготовку контактов с участием первых лиц

Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских в Украине", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию - ни от двусторонних, ни от трехсторонних", - цитируют его российские пропагандистские ресурсы

видео дня

Кроме того, Лавров добавил, что без "уважения к безопасности России и в полной мере прав россиян в Украине" ни о каких долгосрочных договоренностях не может быть и речи.

При этом он добавил, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить "предельно тщательно".

"Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, – чтобы все эти форматы включались… ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты. Вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать", – заявил Лавров.

Переговоры о прекращении огня: мнение эксперта

Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Пётр Олещук объяснил, что для Владимира Путина прекращение огня воспринимается как политическое поражение.

По словам эксперта, Путин не готов быстро согласиться на перемирие, поскольку именно продолжение войны остаётся для него ключевым инструментом давления и рычагом влияния. Тема прекращения огня уже давно игнорируется Россией, так как не соответствует её интересам.

Однако в Кремле осознают, что временное перемирие можно представить как завершение конфликта, что будет выгодно Трампу с политической точки зрения. Именно поэтому подобный сценарий может быть использован Москвой для удовлетворения американской стороны — без реального окончания войны.

Встреча Зеленского с Путиным - новости по теме

Ранее Фридрих Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина. Канцлер Германии сомневается, что у Путина хватит смелости прийти на двусторонний саммит.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе. Европа получила сигнал от США по поводу возможной встречи.

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с Дональдом Трампом в США, которую назвал лучшей из всех предыдущих.

Больше новостей:

О персоне: Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред