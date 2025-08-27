Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

Президент Азербайджана заявил, что в 1920 году российская армия силой оккупировала Азербайджан, лишив его независимости и присоединив к СССР.

Алиев заявил о вторжении России и оккупации страны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, mil.ru

О чем сказал Алиев:

СССР силой включил Азербайджан в свой состав

В 1917 году была создана независимая Азербайджанская Демократическая Республика

Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины

В 1920 году российские войска вторглись в Азербайджан и оккупировали его территорию. Таким образом вхождение Азербайджана в СССР состоялось силовым методом. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, текст опубликован на сайте президента Азербайджана.

Он отметил, что это произошло в первые месяцы советизации страны. После распада Российской империи в 1917 году была создана Азербайджанская Демократическая Республика - первое демократическое государство мусульманского мира, основанное в мае 1918 года.

"Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: "фабрики и заводы - рабочим, земля - крестьянам, свобода - народам". Мы создали свое собственное государство. Но большевики отобрали его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его", - сказал президент Азербайджана.

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан с самого начала российской агрессии против Украины поддерживает ее территориальную целостность, опираясь на собственный опыт государства, которое само подверглось нарушению границ.

Он отметил последовательную позицию Баку против любых проявлений сепаратизма и на отстаивании принципа единства государств - не только юридического и контрольного, но и физического, что предполагает эффективные политические институты.

"Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось относительно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать", - сказал он.

Что готовит Азербайджан для Кремля - мнение эксперта

Как писал Главред, Азербайджан быстро усиливает свой геополитический вес, все активнее действуя самостоятельно на международной арене и постепенно выходя из-под влияния России, в частности в вопросе урегулирования конфликта с Арменией. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, комментируя накал в отношениях между Баку и Москвой.

Он подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует независимость в своей политике, а стратегический союз с Турцией значительно укрепляет его позиции. Сейчас Баку уже выступает самостоятельным игроком и, вероятно, в дальнейшем будет только усиливать свое влияние.

"Это придаст Баку уверенности в том, что Россия ничего не сможет сделать. А если Азербайджану, несмотря на определенные возражения Москвы, удастся подписать мирное соглашение с Арменией, Баку фактически избавится от последней зависимости, связанной с Карабахским конфликтом, в котором Россия играла очень большую роль", - указывает он.

Обострение между Азербайджаном и Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали историческое мирное соглашение между своими государствами, посредником в котором выступил президент США Дональд Трамп.

Комментируя ситуацию в Украине, Алиев подчеркнул, что Киев не должен мириться с оккупацией собственных территорий. Такую позицию он озвучил в ответ на вопрос украинского журналиста, который попросил дать совет Украине, которая до сих пор сталкивается с проблемой оккупации, как и Азербайджан ранее.

Между тем Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне напряжения с Азербайджаном. В частности, Москва ускорила доукомплектование 102-й военной базы в Гюмри, сообщили в Главном управлении разведки.

О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

