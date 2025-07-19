Президент Азербайджана обратился к украинцам: к чему он призвал

Алиев вспомнил, что Баку никогда не отказывался от своих законных территорий.

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Алиев сделал заявление о временно оккупированных территориях Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, president.az/ru

Ключевые тезисы Алиева:

Украина не должна мириться с оккупацией

Азербайджан никогда не отказывался от своих территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Украина не должна мириться с оккупацией своих территорий. Соответствующее заявление прозвучало после вопроса украинского журналиста Дмитрия Гордона, который обратился с просьбой дать совет Украине, часть территорий которой, как до недавнего времени и у Азербайджана, остается под оккупацией.

"Я имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. Примерно такой же был вопрос. И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию - вот это главный совет. Это то, что делали мы", - заявил Ильхам Алиев на III Шушинском глобальном медиафоруме. видео дня

Он провел параллель между ситуацией в Украине и конфликтом в Нагорном Карабахе и напомнил, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции с требованием вывода армянских сил из Нагорного Карабаха, но международное сообщество не добилось результата.

Лидер Азербайджана добавил, что за годы переговорного процесса он имел немало встреч, где ему предлагали "смириться с реалиями".

"Ну хорошо. Тогда мы решили, что мы создадим новые реалии, а потом вы будете с ними мириться", - отметил Алиев.

Президент Азербайджана обратился к украинцам - смотрите видео:

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с РФ над еще одним обменом пленными по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. Кремлю предложили провести встречу на следующей неделе, также украинский лидер призывает Путина "перестать прятаться".

Как писал Главред, в МВФ озвучили неутешительный прогноз относительно сроков завершения войны в Украине.

В то же время Россия не имеет ресурсов и времени, чтобы воевать против Украины десятилетиями, считает дипломат и нардеп Богдан Яременко. По его словам, РФ исчерпает экономические возможности к 2026-2027 годам.

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О персоне: Дмитрий Гордон Дмитрий Ильич Гордон - советский и украинский журналист. С 1996 года - ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995-2019 годах - главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014-2016).

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