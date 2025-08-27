Укр
Читать на украинском
Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

Алексей Тесля
27 августа 2025, 16:52
Правительство приняло решение, которое касается выезда за границу во время военного положения.
РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
Изменен порядок выезд за границу для еще одной категории граждан

Главное:

  • Правительство приняло решение, которое касается женщин-депутатов
  • Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату

Кабинет министров разрешил женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

"Сегодня правительство приняло решение, которое касается женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения", - написала в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ранее даже в законный отпуск данная категория женщин не могла выезжать за границу.

"Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат. Новое решение устраняет эти барьеры. Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины", - добавила премьер.

Она отметила, что изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины
/ Главред

Подробности решения Кабмина

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram уточнил: "Если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета - то выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в рамках служебной командировки".

Также, как пояснил глава МВД, согласно принятому постановлению, органы местного самоуправления в трехдневный срок должны подать в Государственную пограничную службу Украины обновленные списки лиц, которые определены в пункте 2-14 правительственного постановления №57.

"В дальнейшем, во время кадровых изменений, такая информация должна подаваться в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения", - добавил Клименко.

Выезд за границу во время военного положения: мнение юриста

Отныне женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, будут ставить на воинский учёт автоматически, без необходимости личного визита. Это нововведение вызвало вопросы относительно возможных ограничений на выезд за границу.

Адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида разъяснил, что постановка на учёт не означает запрета на выезд. Женщины с таким образованием, как и раньше, сохраняют право свободно пересекать границу — никаких новых ограничений в этом плане не предусмотрено.

Новые правила выезда за границу - новости по теме

Ранее правительство приняло изменения по выезду граждан за границу. Правительство Украины обновило порядок пересечения государственной границы.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу. Загранпаспорта будет мало для пересечения границы.

Как сообщал Главред, 26 августа Зеленский сообщил, что правительство обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 года. Решение согласовано с военным командованием и в ближайшее время вступит в силу.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

