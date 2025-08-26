Укр
В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

Юрий Берендий
26 августа 2025, 15:23
105
Сегодня правительство примет обновленные правила выезда за границу для военнообязанных мужчин в возрасте 18-22 года, отметил президент Зеленский.
В Украине ослабят правила выезда военнообязанных за границу / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Зеленский заслушал доклад премьер-министра Украины Свириденко по трем вопросам
  • Правило пересечения границы для лиц 18-22 года будет изменено сегодня на заседании правительства

Сегодня, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко и анонсировал решение правительства относительно выезда за границу военнообязанных в возрасте 18-22 года. Об этом он сообщил в заметке в Telegram.

Зеленский сообщил, что выслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко, который охватывал ряд важных вопросов.

видео дня

Среди них - сотрудничество с Норвегией в подготовке к отопительному сезону и продолжение грантовой поддержки для закупки газа, за что Украина высоко ценит помощь Норвегии.

Отдельно президент отметил расширение программы "еВідновлення", которая предоставит больше возможностей для компенсации потерь имущества на временно оккупированных территориях. Все детали этой инициативы представит премьер-министр.

"Третье: сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать", - резюмировал Зеленский.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Что говорят в Раде о голосовании за ослабление условий выезда за границу для определенной категории граждан

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Суспільному заявил, что ожидает широкого обсуждения законопроекта, который может разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, с привлечением парламентских комитетов, военных и гражданского общества.

"Опять же, мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это, скажем, скажется на том, как Украина будет вести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет Российская Федерация. Дискуссия открыта, мы будем ждать позицию комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения", - отметил он.

Он подчеркнул, что подобные вопросы не должны превращаться в кратковременный информационный хайп.

Также Стефанчук выразил меньший оптимизм относительно инициативы об усилении ответственности за незаконное пересечение границы. По его мнению, эффективность уголовной ответственности следует оценивать по тому, насколько она реально будет влиять на улучшение социальной ситуации в Украине, однако пока он такого потенциала не видит.

Правила пересечения границы в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет выезд за границу мужчинам в возрасте до 25 лет. Его цель - снять ограничения для призывников и военнообязанных, которые фактически не подлежат мобилизации. Об этом говорится в документе №13685.

В то же время правительство предложило ужесточить наказание за незаконное пересечение границы во время действия военного положения. Соответствующий законопроект №13673 уже подан в парламент.

В Верховной Раде ранее обсуждали возможность разрешить выезд мужчинам определенных категорий. В частности, речь шла о гражданах в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом рассказывал народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Другие новости:

О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

мобилизация война в Украине пересечение границы
