Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землей

Даяна Швец
26 августа 2025, 14:34
В результате атаки на шахту ДТЭК погиб один работник, еще трое получили ранения.
Россия обесточила шахты в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Российская атака обесточила шахты Добропольской громады
  • После удара РФ в шахте остаются сотни шахтеров
  • 25 августа зафиксировано более 2,4 тысячи обстрелов Донбасса

Армия России осуществила очередной циничный обстрел, в результате которого обесточены шахты Добропольской громады в Донецкой области. Как сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, под землей остаются 148 горняков.

"В результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей", - написал он на странице в Facebook.

В ДТЭК также подтвердили, что Россия осуществила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику, обстреляв шахту ДТЭК. В результате нападения погиб один работник, еще трое получили ранения.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим. Предоставим семье всю необходимую помощь. Пострадавшим коллегам также оказывается вся необходимая помощь", - написали в компании.

Из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, что привело к обесточиванию. На момент удара под землей находилось 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность.

Последствия обстрелов Донетчины за 25 августа - что говорит полиция

За 25 августа Национальная полиция Украины зафиксировала 2 451 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору.

"Под огнем находились 7 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Славянск, поселки Святогоровка, Ямполь, село Иверское. Разрушениям подверглись 47 гражданских объектов, из них 32 жилых дома", - отметили в Нацполиции в Telegram.

  • Обстрел Донбасса за сутки 25 августа
    Обстрел Донбасса за сутки 25 августа фото: Нацполиция Украины
  • Обстрел Донбасса за сутки 25 августа
    Обстрел Донбасса за сутки 25 августа фото: Нацполиция Украины
  • Обстрел Донбасса за сутки 25 августа
    Обстрел Донбасса за сутки 25 августа фото: Нацполиция Украины
  • Обстрел Донбасса за сутки 25 августа
    Обстрел Донбасса за сутки 25 августа фото: Нацполиция Украины
  • Обстрел Донбасса за сутки 25 августа
    Обстрел Донбасса за сутки 25 августа фото: Нацполиция Украины
  • Обстрел Донбасса за сутки 25 августа
    Обстрел Донбасса за сутки 25 августа фото: Нацполиция Украины

В Ямполе россияне обстреляли из артиллерии, что привело к гибели одного гражданского лица и ранению еще одного. Также повреждена хозяйственная постройка.

"На Константиновку враг сбросил пять авиабомб "КАБ-250" - травмированы четыре человека, повреждены 21 многоквартирный и 2 частных дома, учебное заведение, 2 админздания. Кроме того, установлена информация об одном погибшем гражданском лице в Дробышево и одном - в Северске, которые были убиты во время российских обстрелов 24 августа", - говорится в сообщении.

Ситуация в Донецкой области - последние новости о фронте

Главред со ссылкой на Институт изучения войны сообщал, что Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы. Аналитики объясняют неудачу продвижения неспособностью России наладить логистику для поддержки и усиления своих передовых подразделений.

Генеральный штаб ВСУ сообщил об активизации врага на одном из направлений. По его данным, украинские войска успешно отражают атаки, сдерживая продвижение противника на Покровщине. Украинская оборона остается устойчивой, несмотря на интенсивные штурмы со стороны врага.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил хорошие новости, что украинские военные достигли успешных тактических продвижений на Донбассе. Украинские военные отбили позиции на административной границе с Днепропетровской областью, теперь Силы обороны имеют успехи в районе Мирнограда и продолжают контратаковать позиции РФ.

Другие новости о фронте:

О персоне: Михаил Волынец

Михаил Яковлевич Волынец - украинский профсоюзный и политический деятель. Бывший народный депутат Украины. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины. Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, пишет Википедия.

В апреле 2015 года выступил одним из инициаторов и организаторов Социальной платформы "Важен каждый", в ее составе представил программу социально-ориентированных реформ в разных городах Украины.

с 2020 года по январь 2024 - дважды избирался вице-президентом Международной Конфедерации профсоюзов.

С декабря 2023 - вице-президент Всеевропейского регионального совета Международной Конфедерации профсоюзов.

С октября 2022 - член исполкома Европейской конфедерации профсоюзов.

Заместитель председателя Совместного представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне (СПО объединений профсоюзов).

Член Национального трехстороннего социально-экономического совета от профсоюзной стороны.

Член коллегии Гоструда, Министерства энергетики Украины, других государственных ведомств.

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

