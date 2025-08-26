Укр
Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Даяна Швец
26 августа 2025, 11:25
Российское командование провело значительную ротацию на Сумском направлении, теперь Кремль бросает 106-ю дивизию ВДВ вместо истощенной 76-й.
ВСУ имеют успех на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

О чем говорят аналитики ISW:

  • ВСУ осуществили контратаки к северу от Андреевки, а также в районах Бессаловки и на линии Андреевка - Алексеевка
  • Россияне атаковали позиции на севере Сумской области и на Курщине, а также продвинулись в районе Степного

Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что накануне подразделения Сил обороны осуществили контратаку против российских войск к северу от Андреевки. Параллельно Институт изучения войны (ISW) обнародовал сводку по ситуации на Сумщине за последние сутки.

Один из пророссийских Z-каналов, связанный с Северной группой войск РФ, заявил о продвижении 810-й бригады морской пехоты в районе Степного.

видео дня

24-25 августа россияне атаковали позиции украинских военных на севере Сумской области и на территории Курской области. В то же время некоторые российские военкоры признали, что украинские силы осуществили контратаки вблизи Безсаловки и между Андреевкой и Алексеевкой.

ISW подтвердил активные бои на севере Сумской области
ISW подтвердил активные бои на севере Сумской области / фото: ISW

По словам Машовца, российское командование провело ротацию и перегруппировку сил на сумском направлении. В частности, подразделения 20-го мотострелкового полка и 810-й бригады морской пехоты заменили 30-й мотострелковый полк и 155-ю бригаду морпехов, которые понесли серьезные потери на западе прорывного фронта.

Стоит отметить, что еще в апреле 2025 года ISW фиксировал действия 20-го полка на Торецком направлении.

Кроме того, российское военное командование перебросило подразделения 106-й дивизии ВДВ, чтобы они заменили большинство или даже все силы 76-й дивизии, которая пыталась продвинуться в восточной части прорыва, особенно в районе Юнаковки.

Сейчас подразделения 106-й дивизии ВДВ действуют возле Юнаковки, а силы 11-й и 83-й бригад десантников - в Яблоновке. Тем временем операторы беспилотников российского подразделения "Смуглянка" наносят удары по украинским позициям в Андреевке.

Новости Украины - что происходит на фронте

Главред со ссылкой на Генштаб ВСУ писал о том, что враг активизировался на одном из направлений. Украинские войска успешно отбивают атаки, не давая им продвинуться на Покровском направлении. Их оборона остается устойчивой, несмотря на интенсивные штурмы врага.

В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что ВСУ могут отступить со стратегического участка фронта. По его словам, украинские Силы обороны могут отступить из Серебрянского леса из-за того, что он полностью уничтожен в результате боевых действий.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что украинские военные достигли успешных тактических продвижений на Донбассе. Эти успехи могут существенно облегчить ситуацию на соответствующих участках фронта.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

война в Украине ВСУ Сумщина линия фронта Сумская область Украинский фронт война России и Украины Институт изучения войны Фронт
