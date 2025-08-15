ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

Украинские силы шаг за шагом продвигаются на одном из самых адских направлений.

https://glavred.info/front/vsu-ottesnili-protivnika-v-vazhnoy-tochke-nesmotrya-na-massovye-ataki-bpla-isw-10689914.html Ссылка скопирована

Аналитики ISW раскрыли ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Главное:

Украинские войска недавно достигли успехов на лиманском направлении

Генштаб сообщил об отражении 14 российских атак на лиманском направлении

Украинским военным успешно удалось осуществить определенное продвижение на Лиманском направлении, о чем сообщил Американский институт изучения войны (ISW) в своем очередном отчете.

По данным аналитиков, это подтверждается геолокационными видео, обнародованными 14 августа, которые демонстрируют продвижение ВСУ в южной части села Торское, расположенного к востоку от Лимана.

видео дня

В то же время ISW приводит и данные из российских источников: они утверждают, что их войска продвинулись к северу от Среднего и примерно на полкилометра в пределах Шандриголово, оба населенных пункта к северо-западу от Лимана. Однако американские аналитики отмечают, что подтверждения этим утверждениям у них нет.

ISW подтвердил продвижение ВСУ / фото: Американский Институт изучения войны ISW

Представитель украинской бригады, которая воюет в этом секторе, сообщил, что РФ стянула значительные силы на Лиманском направлении и постоянно пополняет резервы.

По его словам, российские подразделения перед отправкой на фронт проходят только месячную подготовку и действуют в составе небольших огневых групп по 2-4 пехотинца. Кроме того, беспилотники противника контролируют территорию на глубину до 15-20 км.

В Генштабе ВСУотметили, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголовое, Колодязи, Карповка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Россия нанесла 60 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых бомб, привлекла 1673 дроны-камикадзе и осуществила 3692 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости Украины

Как писал Главред, РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление. Только за 13 августа зафиксировано более 15 тралов с БТР и БМП, поэтому, вероятно, что Россия готовится к наступательной операции.

Военный эксперт Владислав Селезнев раскрыл правду о боях под Покровском. На этом направлении сейчас находится около 110 тысяч российских военных. Ближайшие 48 часов будут критически важными для определения дальнейшего развития событий.

Кроме этого, в Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области. Майор Андрей Ковалев отметил, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется, ВСУ успешно ликвидируют вражеские ДРГ в Донецкой области.

Больше новостей о фронте:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред