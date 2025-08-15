Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

Даяна Швец
15 августа 2025, 08:15
254
Украинские силы шаг за шагом продвигаются на одном из самых адских направлений.
Фронт, ВГУ, карта
Аналитики ISW раскрыли ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Главное:

  • Украинские войска недавно достигли успехов на лиманском направлении
  • Генштаб сообщил об отражении 14 российских атак на лиманском направлении

Украинским военным успешно удалось осуществить определенное продвижение на Лиманском направлении, о чем сообщил Американский институт изучения войны (ISW) в своем очередном отчете.

По данным аналитиков, это подтверждается геолокационными видео, обнародованными 14 августа, которые демонстрируют продвижение ВСУ в южной части села Торское, расположенного к востоку от Лимана.

видео дня

В то же время ISW приводит и данные из российских источников: они утверждают, что их войска продвинулись к северу от Среднего и примерно на полкилометра в пределах Шандриголово, оба населенных пункта к северо-западу от Лимана. Однако американские аналитики отмечают, что подтверждения этим утверждениям у них нет.

ISW подтвердил продвижение ВСУ
ISW подтвердил продвижение ВСУ / фото: Американский Институт изучения войны ISW

Представитель украинской бригады, которая воюет в этом секторе, сообщил, что РФ стянула значительные силы на Лиманском направлении и постоянно пополняет резервы.

По его словам, российские подразделения перед отправкой на фронт проходят только месячную подготовку и действуют в составе небольших огневых групп по 2-4 пехотинца. Кроме того, беспилотники противника контролируют территорию на глубину до 15-20 км.

В Генштабе ВСУотметили, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголовое, Колодязи, Карповка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Россия нанесла 60 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых бомб, привлекла 1673 дроны-камикадзе и осуществила 3692 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости Украины

Как писал Главред, РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление. Только за 13 августа зафиксировано более 15 тралов с БТР и БМП, поэтому, вероятно, что Россия готовится к наступательной операции.

Военный эксперт Владислав Селезнев раскрыл правду о боях под Покровском. На этом направлении сейчас находится около 110 тысяч российских военных. Ближайшие 48 часов будут критически важными для определения дальнейшего развития событий.

Кроме этого, в Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области. Майор Андрей Ковалев отметил, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется, ВСУ успешно ликвидируют вражеские ДРГ в Донецкой области.

Больше новостей о фронте:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ линия фронта Лиман новости Украины война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и Путина

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и Путина

08:32Война
ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:15Фронт
В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроны

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроны

07:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

Последние новости

08:32

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и Путина

08:15

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:10

Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украинемнение

07:32

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроныВидео

07:10

Лучшая загадка на проверку внимательности: надо найти 10 отличий за 53 секунды

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
06:51

В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

06:10

Ловушки Аляски: что ждет Украинумнение

05:45

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

05:09

Почему Чернигов раньше был столицей Крыма - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

Реклама
04:35

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие людиВидео

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с криминалистом-фотографом за 31 с

03:10

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

02:29

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 летФото

02:28

"Ты в своем уме?!": Елена Мозговая поцапалась с Камалией

01:44

Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе

00:41

Идеальный брак распался: младшая дочь Джо Байдена подала на развод

00:27

Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

14 августа, четверг
23:29

Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

23:19

"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

Реклама
23:19

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

23:13

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

21:25

Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

21:22

Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

21:22

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:21

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

20:27

Россия стоит на пороге распада - сценарий хуже, чем у СССР, чего ждать дальшеВидео

20:15

Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

20:03

Полуокружение Дружковки и Константиновки: почему Путин спешит до осенимнение

19:56

Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накрывает мощная жара

19:39

Зачем нужно опускать крышку унитаза: эксперты назвали основные причины

19:10

Куда намылились Путин с Трампом?мнение

19:03

Успение Пресвятой Богородицы: 4 запрета в день важного церковного праздника

19:01

Земля будет как пух: огородница рассказала, что посеять после уборки картофеляВидео

18:44

Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

18:18

Линдси Лохан возвращается в крупный телепроект: сюжет нового сериала

18:11

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночествеВидео

Реклама
17:50

"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленнымиФотоВидео

17:36

Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

17:19

Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

17:18

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

17:15

Вот почему кот падает на землю когда видит хозяина - объяснение удивит многихВидео

17:04

В городах Украины отключат 3G уже в конце августа: кого коснутся изменения

16:42

Чудеса случаются: один из легендарных экс-командиров вернулся из плена

16:34

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с щенком за 21 секунду

16:28

В Белом доме послали сигнал Путину перед саммитом на Аляске - что его ждет

16:15

Где число 333: его нужно найти всего за три секунды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять