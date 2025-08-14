Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Враг пытался продвинуться на нескольких направлениях, но украинские войска успешно остановили его наступление.

https://glavred.info/front/napryazhenie-rastet-na-neskolkih-napravleniyah-v-genshtabe-rasskazali-o-situacii-na-fronte-10689635.html Ссылка скопирована

Украинские военные уничтожили танки, БпЛА и технику оккупантов, остановив попытки врага продвинуться вперед / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

13 августа зафиксировано 118 боестолкновений на фронте

Горячее всего на Покровском направлении - отражено 40 атак

Потери врага: 192 человека, танки, БпЛА и техника

В течение 13 августа на фронте зафиксировано 118 боестолкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 40 атак. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В настоящее время в целом произошло 118 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 управляемых бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1674 дроны-камикадзе и осуществили 3820 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении. видео дня

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений. Враг нанес 12 авиаударов, сбросил 19 управляемых бомб и совершил 277 обстрелов, в том числе 12 - из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении агрессор дважды атаковал в районах Волчанска и Фиголевки, а на Купянском - трижды штурмовал вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении ВСУ отбили шесть атак возле Нововодяного, Карповки, Редкодуба, Колодязов и Торского, еще один бой продолжается. На Северском направлении зафиксировано 11 вражеских штурмов в районах Григорьевки, Новоселовки и Переездного, одна атака еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские бойцы отбили два вражеских штурма в сторону Ступочек и Предтечино. На Торецком направлении продолжается бой, а за день было остановлено шесть атак в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 42 раза штурмовал позиции ВСУ возле населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и Дачное.

Покровск / Инфографика: Главред

Потери врага на Покровском направлении

По предварительным данным, враг потерял:

192 человека убитыми и ранеными

2 танка

5 единиц автомобильной техники

18 БпЛА и антенну БпЛА

2 пушки и 9 укрытий для личного состава

Другие направления

На Новопавловском направлении отбито девять атак у Малиевки, Толстого, Шевченко и Александрограда, продолжаются четыре боя. На Гуляйпольском направлении противник совершил одну безуспешную попытку продвинуться вблизи Малиновки, на Ореховском наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении зафиксировано четыре неудачные вражеские атаки на позиции ВСУ.

Ситуация вблизи Доброполья

Ситуация вблизи Доброполья в Донецкой области пока остается стабильной, однако ее развитие может проясниться до конца недели. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По словам эксперта, украинские военные продолжают активно мониторить обстановку и готовы реагировать на любые изменения. Тимочко подчеркнул, что несмотря на сложность ситуации, ВСУ сохраняют контроль и не прекращают работы над ее урегулированием.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Кроме того, ситуация вблизи Доброполья в Донецкой области может проясниться до конца недели. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина сделала важные шаги, сказал президент.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред