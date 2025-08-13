США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

Ослабление санкций является временным. Его ввели перед встречей Трампа и Путина на Аляске.

https://glavred.info/world/ssha-oslabili-sankcii-protiv-rf-chto-razreshili-rossii-10689620.html Ссылка скопирована

США ослабили санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

США ослабили санкции против РФ

Ослабление санкций будет временным

Санкции против РФ ослабили перед встречей Трампа с Путиным

США ослабили санкции против РФ перед встречей российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоится на Аляске 15 августа. Об этом сообщается на сайте Управления контроля за иностранными активами Минфина США.

Отмечается, что ослабление экономического давления будет временным. Снятие санкций будет действовать до 20 августа.

видео дня

В общем Минфин США временно разрешил:

разблокировать замороженные активы;

проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в лицензии.

Условием этого является то, что транзакции должны касаться исключительно встреч Путина и Трампа на Аляске.

Встреча Трампа и Путина - главные новости

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 11 августа подтвердил свою встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Трампа, следующая встреча должна состояться уже в трехстороннем формате.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

В среду, 13 августа, состоялись переговоры в видеоформате с участием Владимира Зеленского, лидеров Европы, Трампа и его команды. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп сказал, что его цель на встрече с Путиным - прекращение огня. Также Трамп подчеркнул: без Украины вопросы территорий решаться не будут.

Позже Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом. Президент подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска с Донбасса. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без участия народа и учета Конституции Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред