Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

Андрей Ганчук
11 августа 2025, 19:10обновлено 11 августа, 19:48
В первые пару минут встречи с Путиным станет понятно, способен ли он на сделку, сказал Дональд Трамп.
Зеленский, Путин, Трамп
Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским / Главред

Главное:

  • Трамп намерен вернуть Украине некоторые оккупированные территории
  • Трамп готовит встречу с Путиным и Зеленским
  • Трамп не будет заключать соглашения с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы страны-оккупанта России Владимира Путина. Трамп намерен вернуть под контроль Киева "некоторые оккупированные территории".

В ходе своей пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 11 августа, он сделал ряд заявление относительно мирного процесса в Украине.

Следующая встреча – Зеленский, Путин и Трамп

По словам Трампа, он способен организовать трехстороннюю встречу лидеров Украины, РФ и США.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

"Соглашение Трампа и Путина"

Трамп утверждает, что он не собирается заключать соглашения с Путиным. Договариваться должны Зеленский и Путин.

"Я не буду заключать соглашение, это не мое дело заключать соглашение, соглашение должны заключить двое (РФ и Украина). Россия должна вернуться к развитию своей страны, большой страны, у них 11 часовых поясов. У нее есть большой потенциал, а их экономика функционирует плохо", - заявил американский лидер.

Цель встречи Трампа и Путина

Целью встречи с Путиным на Аляске является прекращение огня.

"Произойдет одно из двух: будет хорошая встреча, мы сделаем шаг вперед. Я бы хотел видеть прекращение огня очень быстро, я бы хотел немедленно, но я бы хотел видеть его очень быстро. Мы будем иметь дело с европейскими лидерами, мы будем иметь дело с Зеленским. И я надеюсь, мы будем иметь большой успех", - объяснил Трамп.

"Будет определенный обмен территориями"

Трамп заявил, что будут попытки вернуть часть оккупированных РФ территорий под контроль Украины.

"Будет определенный обмен территориями. Россия оккупирует значительную часть территории Украины, однако США и партнеры будут "пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине", - добавил президент США.

США могут выйти из мирного процесса

"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: "Ты должен закончить эту войну, ты должен ее прекратить", - сказал Трамп о том, что он скажет Путину.

При этом глава Белого дома допустил выход США из мирных переговоров.

"Я могу уйти [со встречи с Путиным] и сказать — удачи. И этим все закончится. Я могу сказать, что это урегулировать не удастся. Некоторые считают, что Путин хотел всю территорию Украины, и я был одним из них. Думаю, если бы не я, он бы даже сейчас ни с кем не говорил. Но мы с ним встретимся, узнаем подробности, потом позвоним президенту Зеленскому и европейским лидерам, и я им скажу… я не буду заключать соглашение, это не зависит от меня", - допустил Трамп.

Звонок Зеленскому

Трамп анонсировал звонок Зеленскому после встречи с Путиным.

"Думаю, из уважения я сначала позвоню Зеленскому [после встречи с Путиным]. И я могу сказать — удачи, воюйте дальше. Или могу сказать, что мы можем заключить соглашение", - сказал он и добавил, что хотел бы достичь "лучшую сделку для обеих сторон".

Встреча Трампа и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил встречу с Путиным в пятницу, 15 августа. Правда, он, похоже, оговорился и сказал, что якобы поедет на переговоры в Россию.

Зеленский и лидеры Европы поговорят с Трампом по телефону в среду, 13 августа. Будут обсуждаться механизмы давления на агрессора Россию и так называемые территориальные притязания режима Путина.

Журналисты Financial Times написали, что Путин якобы готов вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области. Однако, дескать, только в том случае, если страна-оккупант получит доступ через эти области в оккупированный Крым через "сухопутный коридор".

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Владимир Зеленский оккупированные территории Владимир Путин Трамп новости





