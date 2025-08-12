Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

Украина предприняла важные шаги, сказал Владимир Зеленский.

Ситуация на Добропольском и Покровском направлениях исправляется - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 66-я ОМБр

Главное:

Ситуация на Донбассе исправляется

ВСУ держат оборону и на других фронтах

Военные доложили про обстановку на Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области. Предприняты шаги, чтобы улучшить там ситуацию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Предприняты шаги для исправления ситуации"

В своем Telegram-канале глава государства написал, что предприняты шаги, чтобы исправить ситуацию.

"Были сегодня доклады наших военных. Фронт, особенно Доброполье, Покровское направление. Сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию, я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта", - отметил Зеленский.

"Стараемся обеспечить защиту"

Также президент уточнил, что проводится работа и на других направлениях фронта.

"Позиции на Харьковщине, на Запорожье, на Сумщине - везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно", - сказал Зеленский.

Новые шаги в сотрудничестве с партнерами

Кроме того, президент анонсировал новые шаги по сотрудничеству с партнерами.

"Провел сегодня совещание с нашей дипломатической командой: Офис и Министерство иностранных дел. Готовим определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров. Хочу отдельно отметить наши договоренности с Нидерландами - это один из лидеров поддержки для Украины в Европе, и мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов.

Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим государством! Спасибо каждому, кто воюет ради Украины, кто работает ради государства и людей, и каждому, кто нам помогает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, в оперативно-стратегической группировке Днепр сказали, что оккупанты РФ на Добропольском и Покровском направлениях пытаются малыми группами проникнуть за первую линию украинских позиций. Но это не означает взятия врагом территорий под контроль.

12 августа в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны принимают меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях. По сведениям Генштаба, враг несколькими малочисленными группами проник в несколько населенных пунктов. Военные отражают вражеские атаки.

"Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", - указано в сообщении.

Войска России пытаются прорвать украинскую оборону, используя малые пехотные группы, рассказали в ОТГ Донецк. Однако большинство из них уничтожаются бойцами Сил обороны.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

