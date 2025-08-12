Укр
Ситуация на Добропольском направлении: в ОСУВ "Днепр" сделали важное заявление

Руслан Иваненко
12 августа 2025, 00:36
Враг постоянно меняет тактику, используя численное преимущество для попыток обойти украинские позиции на Донбассе.
Командование ОСУВ "Днепр" объясняет, что инфильтрация противника не означает захват территории и отмечает сложность боев

Читайте в материале:

  • Почему инфильтрация не означает контроль территории
  • Какова тактика врага и как украинские войска противодействуют
  • Насколько интенсивны бои в этих районах

На Добропольском и Покровском направлениях враг пытается проникать малыми группами за первую линию украинских позиций, однако это не означает взятие территории под контроль. Об этом сообщает пресс-служба ОСУВ "Днепр".

Тактика врага и реакция украинских войск

Российские силы постоянно меняют тактику, пытаясь использовать численное преимущество. Несмотря на большие потери, враг продвигается небольшими подразделениями и пытается обходить первую линию обороны.

"Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории"", - отметили в ОСУВ "Днепр".

В военном командовании отметили, что непонимание этой ситуации неоднократно приводило к ошибкам в оценках обстановки в районе Покровско-Мирноградской агломерации и в публичных обсуждениях.

Ситуация на этих направлениях остается напряженной, бои там - одни из самых интенсивных вдоль всей линии фронта.

"Украинские войска прилагают максимальные усилия, чтобы даже те группы врага, которые прорвались через первую линию, были ликвидированы в кратчайшие сроки", - подытожили защитники.

ОСГВ
ОСУВ "Днепр" / Инфографика: Главред

Насколько успешно россияне продвигаются на фронте

По данным недавнего отчета Министерства обороны Великобритании, в июле оккупационные силы захватили примерно 500-550 квадратных километров украинской территории, что совпадает с аналогичными показателями за июнь. Это свидетельствует о сохранении высокой интенсивности наступательных действий врага.

Особенно активное тактическое продвижение зафиксировано в Донецкой области, преимущественно в направлениях на северо-восток и юго-запад от города Покровск. Такая динамика указывает на систематическую попытку врага расширить контроль над ключевыми территориями и создать благоприятные условия для дальнейших операций. В то же время сохранение темпов захвата земель на уровне двух последних месяцев говорит о стабильности фронта, но также и о сложности ситуации для украинской обороны.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Враг добился продвижения на северо-востоке от Кондратовки, юге от Алексеевки, на востоке от Яблоновки, а также на востоке от Локни.

Напомним, что по информации DeepState, российские войска продвинулись в районах Кучеревого Яра, Золотого Колодезя и Майского.

Кроме того, ситуация на Сумщине стабилизируется, сообщил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, передает УНИАН. По его словам, украинские войска переходят к контратакующим действиям и контролируют район Кондратовки, где также был освобожден еще один населенный пункт.

Читайте также:

Об источнике: ОСУВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

новости России война в Украине Фронт Бои в Донецкой области
