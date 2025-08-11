Укр
Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

Руслан Иваненко
11 августа 2025, 20:10
Украинские силы переходят в контратаку и доминируют на Сумщине, постепенно освобождая территории от врага.
ВСУ стабилизируют фронт на севере, ведут активные боевые действия и вытесняют российские войска из Сумской области. / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Ситуация на Сумщине стабилизируется, Силы обороны переходят в контратаку
  • Украинские войска доминируют возле Кондратовки, освобождены новые населенные пункты
  • Боевые действия продолжаются также на российской территории, в частности в Теткино

Ситуация на Сумщинестабилизируется, сообщил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, передает УНИАН. По его словам, украинские войска переходят к контратакующим действиям и контролируют район Кондратовки, где также был освобожден еще один населенный пункт.

"Там мы переходим к контратакующим действиям. На Сумщине враг очень нагнетал, что сейчас пойдем на Сумы. Поверьте, сегодня у врага нет сил идти на областной центр. Это нереально большие потуги и нереально большие силы. У нас там со стороны Кондратовки, мы там уже доминируем. Также был освобожден вчера еще один населенный пункт", - заявил Ткачук в эфире телемарафона.

ВСУ постепенно вытесняют врага из региона и действуют на российской территории

Ткачук добавил, что Вооруженные силы Украины последовательно оттесняют российских захватчиков из Сумской области, при этом боевые действия продолжаются и на территории России.

"Если мы берем российскую территорию, например населенный пункт Теткино - там мы просто его уже сравняли с землей. Россияне постоянно пытаются туда зайти, вытеснить наши группы, а мы их постоянно крышуем. Там замкнутый круг, сансара смерти россиян. Потому что там Теткино идет в невыгодном географическом положении. И мы там постоянно их крышуем и проводим свои задачи на Курщине дальше. То есть на севере ситуация стабилизируется. И я думаю, постепенно мы будем вытеснять врага из нашей Сумщины", - подчеркнул политолог.

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага
Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Россия концентрирует силы на Сумском направлении

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что на Сумском направлении Россия сосредоточила около 60 тысяч военнослужащих.

Он объясняет, что Сумская область фактически является "серой зоной", которая постоянно находится под огневым воздействием. Однако на отдельных участках российские войска активизируют наступление и способны продвигаться, закрепляясь на определенных рубежах.

По словам Тимочко, одна из ключевых целей Кремля - установить хотя бы огневой контроль над одним из областных центров, чтобы продемонстрировать способность российской армии выполнять стратегические задачи даже в сложных условиях.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Враг добился продвижения на северо-востоке от Кондратовки, юге от Алексеевки, на востоке от Яблоновки, а также на востоке от Локни.

Напомним, ранее сообщалось об обострении на Сумщине. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Кроме того, обстановка в районе Покровска стала одной из самых напряженных за весь последний год, сообщил в эфире представитель Объединенного стратегического командования "Днепр" майор Виктор Трегубов.

О персоне: Андрей Ткачук

Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

