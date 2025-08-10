Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

Алексей Тесля
10 августа 2025, 11:29
24
В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков, сообщает Генштаб ВСУ.
Screenshot
У ВСУ успех на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, 41 ОМБр

Главное:

  • Освобожден населенный пункт Бессаловка
  • Украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупационных войск населенный пункт Бессаловка Белопольской городской общины Сумской области.

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного полка и 24-го отдельного штурмового батальона, говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба ВСУ.

видео дня

"В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков", - уточняется в сообщении.

В генштабе добавили, что ВСУ продолжают уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.

Сумы, Сумщина, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Военный озвучил ключевую цель Путина на Сумском направлении

На Сумском направлении Россия сосредоточила порядка 60 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный Иван Тимочко.

Он пояснил, что Сумская область — это так называемая "серая зона", которая постоянно находится под огневым воздействием. Тем не менее, на отдельных участках, где российские силы активизируют наступление, им удаётся продвигаться и закрепляться на определённых рубежах.

По мнению Тимочко, одна из главных целей Владимира Путина — установить, как минимум, огневой контроль над одним из областных центров. Таким образом Кремль стремится продемонстрировать, что российская армия всё ещё способна реализовывать задачи стратегического уровня.

Ситуация на Сумщине - новости по теме

Ранее военный назвал главную цель РФ в Сумской области. Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумская область Генштаб ВСУ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:29Украина
Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

11:22Война
РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Гороскоп на сегодня 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

Гороскоп на сегодня 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Последние новости

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
10:08

Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

09:56

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

09:53

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

09:07

Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

Реклама
08:50

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

08:48

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

08:42

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:10

Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

05:22

Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

04:35

Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

03:30

На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

Реклама
01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

22:51

Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

22:46

"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорахВидео

21:32

Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на КитайВидео

21:11

Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждыйЭксклюзив

20:20

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

19:45

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

19:18

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

19:10

РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавшихФото

19:07

Какие три слова спрятаны на картинке: только гений найдет их за 24 секунды

19:00

Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилиемВидео

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

18:16

Влияние Мелании на взгляды Трампа по Украине: в The Guardian раскрыли детали

17:48

Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

17:31

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:24

Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокусВидео

17:09

Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

16:40

5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

Реклама
16:17

В Украине обвалились цены на популярное мясо: во сколько можно уложиться

16:16

Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

15:50

Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны

15:45

Самые преданные семейные партнеры: астрологи назвали ТОП-4 верных знака

15:30

Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает

15:18

Путин не будет встречаться с Зеленским: эксперт назвал главную причину

15:17

На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

15:12

Булочка в сумке и другие нюансы: что можно и нельзя делать за шведским столом

15:05

Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

14:39

СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять