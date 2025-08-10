Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков, сообщает Генштаб ВСУ.

Главное:

Освобожден населенный пункт Бессаловка

Украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупационных войск населенный пункт Бессаловка Белопольской городской общины Сумской области.

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного полка и 24-го отдельного штурмового батальона, говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков", - уточняется в сообщении.

В генштабе добавили, что ВСУ продолжают уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.

Военный озвучил ключевую цель Путина на Сумском направлении

На Сумском направлении Россия сосредоточила порядка 60 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный Иван Тимочко.

Он пояснил, что Сумская область — это так называемая "серая зона", которая постоянно находится под огневым воздействием. Тем не менее, на отдельных участках, где российские силы активизируют наступление, им удаётся продвигаться и закрепляться на определённых рубежах.

По мнению Тимочко, одна из главных целей Владимира Путина — установить, как минимум, огневой контроль над одним из областных центров. Таким образом Кремль стремится продемонстрировать, что российская армия всё ещё способна реализовывать задачи стратегического уровня.

Ситуация на Сумщине - новости по теме

Ранее военный назвал главную цель РФ в Сумской области. Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

