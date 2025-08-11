Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

Больше всего ударных дронов и имитаторов враг выпустил по украинским городам в июле – более 6 тысяч единиц.

Только на "Шахеды" за семь месяцев РФ потратила более $5 млрд / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Только на "Шахеды" за семь месяцев РФ потратила более $5 млрд

На 451 крылатую ракету РФ потратила $6,2 млрд

С начала нынешнего года Россия потратила на обстрелы украинских городов около 13,4 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что только на "Шахеды" за семь месяцев Россия потратила более 5 млрд долларов. Эти дроны, а также БПЛА-имитаторы стали основным средством поражения в российских воздушных атаках. Под данным издания, за вышеуказанный период РФ выпустила почти 29 тысяч дальнобойных дронов, несших от 1,4-1,7 млн кг взрывчатки.

Больше всего ударных дронов и имитаторов враг выпустил по украинским городам в июле – более 6 тысяч единиц.

"Точная пропорция – сколько летит "Шахедов" и сколько их имитаторов – неизвестно. На май РФ производила 2700 "Шахедов" и 2500 имитаторов в месяц, рассказывали Forbes Ukraine в ГУР. В обстреле 17 июня из 440 дронов "настоящими" было около 280 "Шахедов", по сообщению Воздушных сил. Оценочная пропорция – около 55-65% в пользу настоящих "Шахедов" – около 16 000-19 000 таких дронов запустила РФ с начала года. Каждый из них обладает боеголовкой до 90 кг. Суммарно на "Шахедах" прилетело в Украину 1400-1700 т взрывчатки с начала года", – отмечают авторы.

По данным пресс-службы ГУР, один "Шахед" стоит ориентировочно $200 000. Таким образом, суммарные затраты на атаки "Шахедами" могут достигать 5,7 млрд долларов, сказано в материале.

Обстрелы Украины: сколько России стоили ракетные удары

Также с начала года для атак применялись врагом и ракеты. По подсчетам Forbes Ukraine, речь о 932 ракетах, которые несли 0,4 млн кг взрывчатки. И их стоимость может достигать $7,7 млрд.

Из 932 ракет 311 были баллистическими, пишет издание:

235 "Искандер-М"/KN-23/24 – на $1 млрд;

47 зенитных ракет С-300 – на $10 млн;

29 аэробаллистических ракет "Кинжал" – на $290 млн.

При этом крылатых ракет с начала года РФ использовала более 600. Больше всего – Х-101/Искандер-К. Речь идет о 451 ракете на $6,2 млрд.

Для сравнения добавим, что потраченные Россией на обстрелы Украины 13,4 миллиарда долларов – это ориентировочный бюджет Эфиопии на 2021 год (по данным из открытых источников).

РФ совершенствует "Шахеды" для обстрелов Украины:

Армия РФ начала внедрять технологии, которые позволяют "Шахедам" эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что развитие дроновых технологий в современной войне происходит стремительно, меняется тактика, появляются новые решения, и Украина должна действовать на опережение.

Как писал Главред, Украина планирует развернуть десятки тысяч перехватчиков "Шахедов".

Российская сторона существенно увеличила количество "Шахедов", которыми атакует Украину. По данным украинской разведки, где-то в сентябре враг выйдет на мощности производства до 600-700 "Шахедов" в сутки.

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

