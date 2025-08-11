"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

Переговоры на Аляске могут приблизить окончание войны, но Путин не готов к подписанию соглашения, ведь это вызовет противоположный импульс, указывает эксперт.

Переговоры на Аляске - какие территории "обменяют" и чего ждать украинцам / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Могут ли США арестовать Путина на Аляске в соответствии с решением Международного уголовного суда

Чего ждать от переговоров на Аляске - позиция НАТО

Какие территории Украина и Россия могут "обменять"

Подпишет ли Путин соглашение с Трампом - чего ждать украинцам

15 августа 2025 года в Аляске состоится долгожданная встреча - глава Белого дома Дональд Трамп примет президента России Владимира Путина. Это будет первый личный саммит между лидерами США и РФ со времени последней встречи 2019 года, и первое такое мероприятие на территории США с 1988-го.

Саммит вызывает беспокойство, ведь опасения сосредоточены вокруг возможных территориальных уступок.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах Путина и Трампа на Аляске.

Где состоятся переговоры

Президент США Дональд Трамп объявил, что 15 августа 2025 года планирует встретиться с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным в штате Аляска. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал он.

Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ подтвердил подготовку переговоров, отметив: "Россия и США - близкие соседи, поэтому логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске".

Белый дом пока не подтвердил точное место проведения саммита. В то же время The New York Times со ссылкой на риелтора и почетного консула Германии сообщает, что Секретная служба США арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже.

"Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны", - рассказал Ларри Дисброу.

Мэр города Сюзанна ЛаФранс заявила, что пока не имеет никакой официальной информации о проведении встречи.

Могут ли США арестовать Путина в соответствии с решением Международного уголовного суда

Аляска оказалась удобной локацией для встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, учитывая факторы безопасности, ведь между США и Россией существует короткий прямой маршрут через Беренгов пролив, а Соединенные Штаты не входят в Международный уголовный суд и, соответственно, не обязаны выполнять выданный МУС ордер на арест Путина.

Аляска / Инфографика: Главред

Вашингтон последовательно отвергает юрисдикцию этого суда, поэтому американские власти не имеют юридических оснований для задержания. Кроме того, по нормам международного обычного права действующие главы государств в странах, не являющихся членами МУС, пользуются иммунитетом, если только государство, в котором будет находиться военный преступник, не решит его (иммунитет - ред.) игнорировать.

Позиция США перед переговорами с РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что урегулирование войны между Украиной и Россией при посредничестве США вряд ли удовлетворит обе стороны. Он отметил, что даже если договоренности будут базироваться на нынешней линии соприкосновения и предусматривать прекращение боевых действий, они не принесут полного удовлетворения ни украинцам, ни россиянам.

"И русские, и украинцы, вероятно, в конце концов, будут недовольны этим, но я не думаю, что вы можете сесть и провести эти переговоры без лидерства Трампа", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Вице-президент отметил, что переговоры "стоят усилий", даже если это не "сработает".

Несмотря на это, Вэнс убежден, что переговоры важны и заслуживают попытки, ведь США и в дальнейшем будут использовать свое дипломатическое влияние для достижения мира и завершения конфликта.

Чего ждать от переговоров на Аляске - позиция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что запланированный на пятницу саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске станет серьезным испытанием для российского руководства. Об этом Рютте сказал в интервью на телеканале ABC News.

"Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен положить конец этой ужасной войне", - сказал Рютте.

Он отметил, что встреча будет посвящена вопросам безопасности и подтверждению права Украины самостоятельно определять свое развитие и сохранять суверенитет.

Марк Рютте и Дональд Трамп / Фото: скриншот

В то же время он предположил, что на этот раз окончательных договоренностей достичь не удастся, но событие может стать важным шагом к полноценным переговорам, где будут обсуждаться территориальные вопросы и гарантии безопасности. Рютте подчеркнул, что Украина не должна соглашаться на ограничение численности своих войск, как того требует Россия, а НАТО должна сохранять свободу действий на восточном фланге Европы.

Он также отметил, что Трамп стремится завершить войну. Рютте также признал, что часть украинской территории сейчас находится под фактическим контролем РФ.

"Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, в частности что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины. Когда речь идет обо всем этом вопросе территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое де-юре", - подытожил Рютте.

Состоятся ли переговоры Зеленского и Путина

15 августа на Аляске запланирован саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Белом доме рассматривают возможность пригласить туда и Владимира Зеленского для участия в отдельных встречах. Пока неизвестно, состоятся ли там совместные переговоры трех лидеров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что встреча Зеленского с Путиным до переговоров последнего с Трампом не была бы достаточно продуктивной, поскольку именно американский президент должен сыграть ключевую роль в их непосредственном диалоге.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

"Владимир Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда эти 3 лидера могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта", - отметил Вэнс.

Он добавил, что Вашингтон планирует организовать переговоры Путина и Зеленского о прекращении войны, но график будущих встреч еще согласовывается.

Будет ли Зеленский на переговорах на Аляске

Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где на следующей неделе запланирована встреча между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Один из собеседников отметил, что такой визит пока "обсуждается", а другой добавил, что "все очень надеются на его проведение".

На вопрос об официальном приглашении Зеленскому, высокопоставленный представитель Белого дома ответил, что президент США остается открытым к проведению трехстороннего саммита, однако сейчас главный фокус сосредоточен на двусторонних переговорах по просьбе Путина.

Источники CNN также сообщили, что участие Зеленского в некоторых встречах не исключено, но, вероятно, они состоятся уже после переговоров Трампа и Путина.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Что известно об обмене территориями между Украиной и Россией

Американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что для завершения войны Россия и Украина, вероятно, будут вынуждены согласиться на обмен частью территорий, подчеркнув при этом необходимость предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.

"Я хочу быть честным с вами: Украина не собирается выселять всех россиян, а Россия не собирается идти на Киев, поэтому в конце будет какой-то обмен территориями", - заявил политик в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что такой обмен возможен лишь "после того, как Украина получит заверения, что Россия не повторит агрессии".

Грэм также отметил, что без переговоров остановить войну невозможно, и выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет присоединиться к этому процессу, оставив окончательное решение относительно его участия за Белым домом.

Линдси Грэм / Фото: Офис президента Украины

Какие территории Украина и Россия могут "обменять"

Владимир Путин категорически не пойдет на выход из Запорожской и Херсонской областей, а тем более - из Луганской и Донецкой. Эти территории он уже провозгласил частью России и закрепил в Конституции, поэтому это его "красная линия", которую, вероятно, учли в США. Об этом рассказал в интервью Главреду политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

"А вот что касается Харьковской и Сумской областей, при определенных условиях Путин может согласиться на отвод войск, подавая это как "жест доброй воли". В то же время он потребует, чтобы украинские войска оставили пограничные позиции в Курской области и сняли угрозу с Белгородской, хотя официальная российская версия уже утверждает, что украинцев там нет. Скорее всего, в случае территориальных договоренностей речь пойдет именно о приграничных районах, которые Путин и так хочет превратить в так называемую санитарную зону", - указывает он.

Подпишет ли Путин соглашение с Трампом - чего ждать украинцам

В то же время Розумный отметил, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может иметь для Путина двойной эффект. С одной стороны, оно способно подтолкнуть процесс, поскольку война в Украине превратила Россию в "медведя в капкане" - государство в невыгодном положении, ослабленное военными, репутационными и экономическими потерями. Мировые процессы происходят без ее участия, и яркий пример - это соглашение, демонстративно подписанное в США, хотя ранее именно Россия была главным посредником в этом конфликте.

"Я не сомневаюсь, что Путину хочется вырваться из этого капкана, но пока он не может себе этого позволить. Поэтому у него может возникнуть и противоположный импульс - попытаться "отыграться" за потери и унижения, которые он испытывает из-за потери значимости на постсоветском пространстве, и компенсировать это уверенной победой над Украиной. Какой из этих импульсов победит, будет зависеть от реальной ситуации - удастся ли россиянам достичь значительных успехов на фронте, насколько долго выдержит их экономика и т.д.", - добавляет эксперт.

Пойдет ли Трамп на прекращение помощи Украине

Максим Разумный отметил, что Трамп согласится на встречу только тогда, когда будет уверен в возможности представить ее как успешный шаг к миру, даже если достижение будет частичным. Если же в решающий момент Путин его подставит (что в политике случается довольно часто и не только со стороны Путина), Трамп, скорее всего, переключится на другие актуальные геополитические вопросы и фактически заморозит процесс.

"В то же время, он вряд ли прекратит поддержку Украины - возможно, даже в определенной степени ее увеличит, или по крайней мере сохранит нынешний уровень. Он будет пытаться сделать так, чтобы Путин не достиг своих целей. При этом Трамп, вероятно, не будет бросаться "спасать" Украину, но, учитывая личную обиду на Путина, сделает немало для сдерживания России. Поэтому на длительное прекращение огня, по меньшей мере до конца этого года, рассчитывать не стоит, хотя определенный шанс существует", - резюмировал он.

