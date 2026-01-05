Предательница Ани Лорак срочно покинула РФ вслед за дочерью

Ани Лорак не желает отдыхать в любимой России.

Ани Лорак отправилась в отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак решила отдохнуть

Артистка отправилась за границу

Когда-то украинская известная певица, а сейчас предательница Ани Лорак показалась на отдыхе за границей.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала снимок из пляжа, на котором видно пальмы и экзотические фрукты.

Очевидно, запроданка после новогодних корпоративов отправилась отдохнуть на Мальдивы. Пока неизвестно отправилась на отдых Лорак с новым мужем Исааком Виджраку или одна.

Ани Лорак на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак на Мальдивах / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Отметим, дочь певицы также сейчас отдыхает в Таиланде со своим отцом Муратом Налчаджиоглу, с которым не виделась 9 месяцев. Бизнесмен всегда встречается с Софией в Турции и отправляется с ней в разные страны.

Позиция Ани Лорак

Певица Ани Лорак уже долгое время живет и работает в стране-оккупанте РФ, а также молчит о террористическом нападение на Украину. Ранее сообщалась, что артистка донатит на потребности ВСУ, но вскоре она пожелала получить российское гражданство.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

