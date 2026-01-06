Не копировать, а опережать: производитель оружия предупредил Запад об упущенном времени

Альянсу необходимо проявлять новаторство.

В ВПК Украины призывают Запад к прорывным инновациям вместо копирования украинского опыта / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, wikipedia.org

Основные тезисы:

Запад должен действовать быстрее и инновировать, а не копировать Украину

Часть нынешних технологий может быть неактуальной для НАТО

Европейские страны и союзники по НАТО должны значительно ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией и перейти от подражания украинским решениям к созданию собственных прорывных технологий. Об этом в интервью Business Insider заявил генеральный директор украинской оборонной компании Ark Robotics Ачи.

По его словам, нынешняя война дает Западу уникальный временной люфт, который нельзя терять.

"Украина выиграет для вас время, чтобы вы осознали срочность ситуации", - подчеркнул он, добавив, что европейские государства должны думать наперед и делать выводы не только из украинского опыта, но и из того, что может ждать впереди.

Европе нужно не догонять, а опережать

Ачи подчеркнул, что Запад имеет возможность избежать части проблем, с которыми столкнулась Украина, в частности - найти способы максимально отдалить операторов дронов от линии фронта. Он описал нынешнюю ситуацию как "гонки со временем", в которых украинская оборонная промышленность вынуждена постоянно адаптироваться к быстрым изменениям на поле боя и действий России. Зато страны НАТО не имеют таких ограничений и могут работать более стратегически.

При этом некоторые технологии, которые сегодня критически важны для Украины, могут оказаться второстепенными в потенциальном конфликте с участием НАТО или даже устареть еще до его начала. Именно поэтому, подчеркнул Ачи, инновации должны стать приоритетом. "Вкладывать деньги в устаревшие или неправильно скопированные решения - бессмысленно", - отметил он.

"Точка невозврата" в войне дронов

Руководитель Ark Robotics назвал беспилотные системы ключевым направлением, которое уже невозможно игнорировать. По его словам, даже без масштабной дроновой войны эти технологии будут иметь огромный гражданский потенциал, поэтому их развитие не стоит откладывать.

Несмотря на это, многие лидеры НАТО, особенно в странах, граничащих с Россией, продолжают предупреждать: темпы модернизации остаются недостаточными.

"Я не вижу ощущения срочности"

Ачи рассказал, что во время встреч с европейскими чиновниками часто сталкивается с недостатком понимания масштабов угрозы. Особенно его беспокоят долгосрочные планы, вроде дорожной карты НАТО "Готовность к 2030 году". По его мнению, такие сроки слишком медленные для современной динамики войны.

Эксперт о стремлении РФ разрушить НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев убежден, что Владимир Путин будет стремиться проверить НАТО на устойчивость. Об этом он сказал в интервью Главреду. По его мнению, ключевая задача Кремля - подорвать сплоченность Альянса и довести его до распада. В этом случае государства Европы окажутся один на один с Россией и станут значительно уязвимее: без механизма коллективной обороны им пришлось бы искать компромиссы с Москвой, поскольку в одиночку ни одна страна не сможет гарантировать себе безопасность.

Угроза РФ для НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться ко всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Об источнике: Business Insider? Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

