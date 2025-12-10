Укр
Читать на украинском
"Распад вполне реален": Тука сказал, почему Западу не стоит спасать Россию

Анна Ярославская
10 декабря 2025, 04:28
17
В 90-х года страх Вашингтона перед распадом ядерной державы тогда удержал РФ от окончательного коллапса.
Георгий Тука, Путин
Смерть Путина не изменит курс Кремля, считает Тука / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Тука считает распад России реалистичным сценарием
  • РФ уже находилась на грани дезинтеграции
  • Сегодня страх Европы и США перед распадом России снова доминирует

Сценарий распада Российской Федерации остаётся возможным, несмотря на нынешнее впечатление стабильности. В частности, РФ может повторить судьбу Советского Союза.

Такое мнение озвучил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

видео дня

"Сейчас распад России выглядит нереалистичным, но это не значит, что он невозможен или очень далек. Россия может повторить судьбу Советского Союза", - сказал он в комментарии Главреду.

По его словам, Россия уже однажды находилась на грани дезинтеграции в 90-х годах, когда отдельные регионы фактически демонстрировали готовность к выходу из состава страны. Тука напомнил о блокировке воздушного пространства Татарстаном и Башкортостаном, попытках Калининграда ориентироваться на ЕС, создании "Дальневосточной народной республики" и даже печати собственных денег в Свердловской области.

"Я все это прекрасно помню, а потому считаю распад России вполне реалистичным", - отметил Тука.

Эксперт отмечает, что именно страх Вашингтона перед распадом ядерной державы тогда удержал РФ от окончательного коллапса. Администрация Джорджа Буша-старшего, опасаясь хаоса и потери контроля над арсеналом, начала масштабную поддержку России — от поставок гуманитарных грузов до ежедневной доставки наличных долларов для стабилизации экономики.

Тука предупреждает, что если страх перед российским распадом по-прежнему будет доминировать в Европе и США, мир рискует снова столкнуться с сохранением кремлевской системы, пусть и без Путина. По его словам, на смену ему придет не реформатор, а один из представителей "коллективного Путина".

Он подчеркнул, что исчезновение Путина не означает смену курса России, потому что сформированная им система власти продолжит функционировать.

"Конечно, головы этого дракона не целуются между собой, а довольно часто грызутся, но это не означает, что смерть Путина приведет к радикальному изменению позиции России", - добавил Тука.

Распад России - прогнозы

Как писал Главред, настоящий распад Российской Федерации на отдельные государственные субъекты возможен только в случае слабости центральной власти в Москве. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Россия должна повторить судьбу Советского Союза и развалиться на несколько отдельных государств.

Российский террорист Игорь Гиркин, который отбывает наказание в российской тюрьме, также предрекает России распад. В частности, он выразил опасения, что в ближайшее время США могут отказаться от прямого противостояния с Китаем, а вместо этого ударят по России с помощью Украины.

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

