В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

Сын Александр, которого прятали от публики, появился на публичном мероприятии.

Сына Андрея Малахова засняли в Москве / Коллаж Главред, фото Коммерсант, Стархит

Кратко:

Как выглядит сын Андрея Малахова

Где его успели заснять

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов много лет скрывает то, как выглядит его единственный сын Александр.

Между тем, российским пропагандистам удалось заснять мальчика во время открытия новогоднего катка в террористической России. Мальчика на каток привел его дедушка. "Дедушка Витя обожает 8-летнего Сашу. Между прочим, это первое публичное фото сына Малахова. По каким-то причинам мальчика прятали от прицелов папарацци", - пишут росСМИ.

видео дня

Как выглядит сын Малахова / Фото ЭГ

Малахов о вторжении России в Украину

Когда террористическая Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины Андрей Малахов не стал делать никаких публичных высказываний, заняв молчаливую позицию. Однако в рамках своего шоу "Малахов" он посвятил несколько выпусков историям участников так называемой СВО.

Малахов воспитывает одного сына/ МедиаНяня

О персоне: Андрей Малахов Андрей Малахов - российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор. Ведущий программ "Малахов", "Привет, Андрей!", "Танцы со звёздами" и "Песни от всей души" на телеканале "Россия-1".

