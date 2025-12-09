В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

Кратко:
- Как выглядит сын Андрея Малахова
- Где его успели заснять
Популярный российский телеведущий Андрей Малахов много лет скрывает то, как выглядит его единственный сын Александр.
Между тем, российским пропагандистам удалось заснять мальчика во время открытия новогоднего катка в террористической России. Мальчика на каток привел его дедушка. "Дедушка Витя обожает 8-летнего Сашу. Между прочим, это первое публичное фото сына Малахова. По каким-то причинам мальчика прятали от прицелов папарацци", - пишут росСМИ.
Малахов о вторжении России в Украину
Когда террористическая Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины Андрей Малахов не стал делать никаких публичных высказываний, заняв молчаливую позицию. Однако в рамках своего шоу "Малахов" он посвятил несколько выпусков историям участников так называемой СВО.
Отметим, как сообщал Главред, ранее Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении России в Украину, снова практически публично опустила свою невестку Мелиссу Глушко.
Ранее также украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала об отношениях со своей бывшей свекровью, матерью ее экс-супруга Вячеслава Узелкова, который умер от осложнений болезни.
О персоне: Андрей Малахов
Андрей Малахов - российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор. Ведущий программ "Малахов", "Привет, Андрей!", "Танцы со звёздами" и "Песни от всей души" на телеканале "Россия-1".
