Не про честность: Марина Боржемская рассказала о матери Узелкова

Украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала об отношениях со своей бывшей свекровью, матерью ее экс-супруга Вячеслава Узелкова, который умер от осложнений болезни.
Об отношениях с женщиной Боржемская рассказала в интервью изданию Обоз.ua. По словам звездного тренера, она не ссорилась с матерью Узелкова.
"Я уважаю маму Славы и всегда относилась к ней с большим уважением. У нас все время были хорошие отношения. Мы постоянно были на связи, я поддерживала ее, приводила к ней внуков", - рассказывает она.
По словам Марины, она понимает, что после потери сына она переживала очень трудный период, и относится к этому с пониманием. "Я человек ненавязчивый: если о чем-то просят – помогу, позвоню, поинтересуюсь, нужна ли моя поддержка. Честно говоря, мне не хочется снова поднимать эту тему…", - делится Марина.
Ведущая также добавляет, что из всего этого она сделала для себя вывод: не стоит обсуждать подобные вещи без присутствия того человека, о котором идет речь. "Когда не можешь услышать и ответить – это не про честность", - достойно ответила она.
О персоне: Марина Боржемская
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
