Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

Мария Николишин
9 декабря 2025, 15:00
Только за последнюю неделю цены в Украине ощутимо выросли.
Как изменились цены на продукты за неделю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

  • В Украине подорожали некоторые овощи и фрукты
  • Больше всего цены подскочили на огурцы
  • Фруктовый сегмент отметился подорожанием яблок

За прошедшую неделю цены на овощи и фрукты в Украине изменились. В частности, резко подорожали некоторые позиции. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, цены на картофель и белокочанную капусту немного подскочили. Сейчас эти овощи продают по 9-12 грн/кг и 8-10 грн/кг соответственно.

Также в очередной раз повысились цены на огурцы, достигнув максимального для этого времени уровня за последние 8 лет. Сейчас их стоимость составляет 90-160 грн/кг, хотя еще неделю назад овощ отдавали за 70-160 грн/кг.

Цены на фрукты

Стоит заметить, что фруктовый сегмент отметился подорожанием яблока. Теперь его продают по 20-40 грн/кг вместо 20-35 грн/кг.

Кроме того, дороже, чем на предыдущей неделе, продавались апельсины и бананы. Теперь стоимость составляет 65-135 грн/кг и 52-70 грн/кг.

Подорожание продуктов из-за отключения света

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%.

По его мнению, больше всего подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они нуждаются в постоянном охлаждении.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, рождественский ужин из двенадцати традиционных блюд в 2025 году обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 гривен. Самыми дорогими блюдами остаются жареная рыба, кутья и узвар.

Также известно, что украинские супермаркеты переписали цены на яйца. Произошло очередное подорожание востребованного продукта питания. Сейчас средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,85-83,60 грн.

Кроме того, в Украине фиксируют новую волну снижения цен на импортные помидоры. Кратковременное, но заметное повышение цен неделей ранее стало толчком для существенного снижения спроса.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

