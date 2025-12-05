Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

Коротко:
- В Украине выросли цены на яйца
- За месяц средняя стоимость выросла на 7,69 гривен за десяток
Украинские супермаркеты переписали цены на яйца. Произошло очередное подорожание востребованного продукта питания.
По данным Минфин, по состоянию на пятницу, 5 декабря, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,85-83,60 грн.
Отмечается, что за прошлый месяц, с 5 ноября, средние цены выросли на 7,69 грн.
Стоит добавить, что стоимость поштучных яиц также выросла. Так, в АТБ яйца продают по 6,69 гривен за штуку, хотя в конце ноября показатель находился на уровне 6,53 грн/шт.
В других супермаркетах нефасованные яйца сейчас стоят:
- Варус - 5,49 грн/шт. (+20 коп.);
- Новус - 6,29 грн/шт. (+35 коп.);
- Фора - 6,39 грн/шт;
- Ашан - 6,50 грн/шт. (+50 коп.);
- МегаМаркет - 7,50 грн/шт. (+10 коп.).
Какими будут цены на яйца до конца года
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что яйца до конца года подорожают в пределах 10%, и это только за счет фактора сезонности.
Он также добавил, что к подорожанию яиц приведет рост цен на корма. По его словам, это будет играть значительную роль в процессе ценообразования.
