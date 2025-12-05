Укр
Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

Мария Николишин
5 декабря 2025, 13:59
Цены на нефасованные яйца в супермаркетах также поднялись.
Цены на яйца в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Коротко:

  • В Украине выросли цены на яйца
  • За месяц средняя стоимость выросла на 7,69 гривен за десяток

Украинские супермаркеты переписали цены на яйца. Произошло очередное подорожание востребованного продукта питания.

По данным Минфин, по состоянию на пятницу, 5 декабря, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,85-83,60 грн.

видео дня

Отмечается, что за прошлый месяц, с 5 ноября, средние цены выросли на 7,69 грн.

Стоит добавить, что стоимость поштучных яиц также выросла. Так, в АТБ яйца продают по 6,69 гривен за штуку, хотя в конце ноября показатель находился на уровне 6,53 грн/шт.

В других супермаркетах нефасованные яйца сейчас стоят:

  • Варус - 5,49 грн/шт. (+20 коп.);
  • Новус - 6,29 грн/шт. (+35 коп.);
  • Фора - 6,39 грн/шт;
  • Ашан - 6,50 грн/шт. (+50 коп.);
  • МегаМаркет - 7,50 грн/шт. (+10 коп.).

Какими будут цены на яйца до конца года

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что яйца до конца года подорожают в пределах 10%, и это только за счет фактора сезонности.

Он также добавил, что к подорожанию яиц приведет рост цен на корма. По его словам, это будет играть значительную роль в процессе ценообразования.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на алкогольные напитки в Украине начнут увеличиваться из-за увеличенного спроса уже в конце декабря. В частности, шампанское (игристое вино) может подорожать где-то на 10-20 гривен за бутылку.

Рост цен также коснулся и хлебобулочных изделий. По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали 5 разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.

В то же время, из-за заметного ослабления спроса в Украине продолжают постепенно снижаться цены на один из базовых овощей - лук.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

