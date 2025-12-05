Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

Цены на нефасованные яйца в супермаркетах также поднялись.

Цены на яйца в Украине

В Украине выросли цены на яйца

За месяц средняя стоимость выросла на 7,69 гривен за десяток

Украинские супермаркеты переписали цены на яйца. Произошло очередное подорожание востребованного продукта питания.

По данным Минфин, по состоянию на пятницу, 5 декабря, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,85-83,60 грн.

Отмечается, что за прошлый месяц, с 5 ноября, средние цены выросли на 7,69 грн.

Стоит добавить, что стоимость поштучных яиц также выросла. Так, в АТБ яйца продают по 6,69 гривен за штуку, хотя в конце ноября показатель находился на уровне 6,53 грн/шт.

В других супермаркетах нефасованные яйца сейчас стоят:

Варус - 5,49 грн/шт. (+20 коп.);

Новус - 6,29 грн/шт. (+35 коп.);

Фора - 6,39 грн/шт;

Ашан - 6,50 грн/шт. (+50 коп.);

МегаМаркет - 7,50 грн/шт. (+10 коп.).

Какими будут цены на яйца до конца года

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что яйца до конца года подорожают в пределах 10%, и это только за счет фактора сезонности.

Он также добавил, что к подорожанию яиц приведет рост цен на корма. По его словам, это будет играть значительную роль в процессе ценообразования.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на алкогольные напитки в Украине начнут увеличиваться из-за увеличенного спроса уже в конце декабря. В частности, шампанское (игристое вино) может подорожать где-то на 10-20 гривен за бутылку.

Рост цен также коснулся и хлебобулочных изделий. По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали 5 разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.

В то же время, из-за заметного ослабления спроса в Украине продолжают постепенно снижаться цены на один из базовых овощей - лук.

