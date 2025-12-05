В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

В Кремле заявили о возможности скорой встречи Путина с Трампом и сделали заявление о результатах переговоров с делегацией США в Москве.

В Кремле заявили, что могут легко организовать встречу или телефонный разговор между Трампом и Путиным

Россия ожидает позицию Белого дома по результатам переговоров в Москве

Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время. Об этом заявил помощник военного преступника Путина Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Она (встреча, - ред.) может состояться, конечно, потому что обсуждение всех вопросов в Москве происходило на базе тех ключевых договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже", - сказал Ушаков.

В то же время он сообщил, что телефонный разговор двух президентов пока не запланирован.

"Вы знаете, это все уже легко организуется", - отметил он.

Ушаков также отметил, что Кремль ожидает позицию Белого дома относительно недавних переговоров российского лидера с американской делегацией, которые состоялись во вторник.

По его словам, зять президента США Джаред Кушнер активно работает над поиском путей урегулирования ситуации вокруг Украины и придает этому процессу больше структурированности. Он подчеркнул, что участие Кушнера во встрече с Путиным в Москве было именно американской инициативой.

"Кушнер уже какое-то время подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер, как человек своего характера, добавил больше системности в эту работу", - сказал Ушаков.

Согласится ли Россия на окончание войны - мнение эксперта

Как писал Главред, 2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения возможного мирного урегулирования, однако этот разговор не дал заметных результатов. Об этом 24 Каналу сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Соединенные Штаты стремятся как можно быстрее завершить войну, и Европа вместе с Украиной поддерживают такую позицию, тогда как Москва умышленно затягивает процесс.

Подоляк подчеркнул, что Россия пытается продолжать боевые действия, создавая лишь видимость диалога. Путин не отступил от своей ключевой цели - добиться полного упадка Украины. К тому же Кремль использует войну как инструмент постоянного давления и провокаций в отношении Европы.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский военный преступник Владимир Путин дал понять, что не отступает от своих первоначальных военных целей в Украине и не рассматривает вариантов уступок. Об этом свидетельствует отчет Института изучения войны (ISW).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что уже в ближайшие недели появятся положительные новости о возможном завершении российско-украинской войны.

Тем временем украинская переговорная делегация продолжает работу в США, пытаясь получить информацию от команды президента Дональда Трампа об итогах визита американских представителей в Россию. Об этом 4 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

