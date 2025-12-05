"Немного сострадания": 81-летний отец Меган Маркл оказался в реанимации

Герцогиня Сассекская игнорирует Томаса Маркла на протяжении нескольких лет.

Меган Маркл семья - Томас Маркл попал в реанимацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, Скриншот 7News Spotlight

Что произошло с отцом Меган Маркл

Как старшие сестра и брат герцогини отреагировали на госпитализацию отца

3 декабря на Филиппинах был экстренно госпитализирован 81-летний Томас Маркл - отец Меган Маркл. Мужчине сделали операцию, он сейчас находится в реанимации. Его ожидает еще одна процедура по удалению тромба.

Об этом изданию Daily Mail сообщил Томас Маркл-младший - брат герцогини Сассекской. "Я отвез отца в больницу недалеко от нашего дома, где ему сделали различные обследования, и врачи сказали, что его жизнь находится в непосредственной опасности. Нас на скорой с включенными сиренами доставили в гораздо более крупную больницу в центре города. Моему отцу сделали экстренную операцию. Я прошу всех людей во всем мире помолиться за него", - заявил он.

О самочувствии Томаса Маркла также высказалась его старшая дочь Саманта: "Он сильный человек, но ему многое пришлось пережить. Я молюсь, чтобы он был достаточно силен, чтобы пережить и это. Мой отец перенес два инфаркта, инсульт и землетрясение. Я надеюсь, что он сможет справиться с этим".

В 2018 году Томас Маркл за несколько дней до свадьбы Меган с принцем Гарри перенес два сердечных приступа, в 2022-ом - обширный инфаркт, после которого у него отнялась речь.

Меган Маркл оборвала связи отцом, сестрой и братом почти семь лет назад. Томас Маркл никогда не видел своих внуков Арчи и Лилибет, и всегда мечтал пообщаться с малышами до своей смерти. "Мое единственное желание — чтобы Меган проявила к отцу немного сострадания. Он буквально борется за свою жизнь", - прокомментировал эту ситуацию Томас Маркл-младший после госпитализации отца. Меган Маркл хранит молчание о том, что происходит с ее папой.

Меган Маркл с детьми / instagram.com/meghan

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

